Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'a, Yemen'den balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. Al Arabiye internet sitesinin haberine sgöre, füzenin Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Füzenin imhası sırasında meydana gelen ve Riyad'ın büyük bölümünden duyulan patlama nedeniyle halk panik yaşadı. Saldırının hemen ardından Suudi Arabistan'da 2 bakan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı görevlerinden alındı.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a Türkiye saati ile 20.00 sıralarında balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. Al Arabiya televizyonu ve internet sitesinde yer alan habere göre, füzenin, Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifadesi yer aldı. Füzenin imhası sırasında meydana gelen patlama, Riyad'ın bir bölümünden de duyuldu. İlk etapta patlamanın şiddeti ile deprem olduğu sanılırken, halk büyük panik yaşadı. Ancak, kısa sürede patlamanın Yemen'den atılan balistik füzenin imhası nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN HAVA KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Kısa süre sonra Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Yemen'den, Riyad'a yönelik füze saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi. Riyad'ın kuzey doğu bölgesine gerçekleştirilen saldırınin, hava savunma sistemleri sayesinde havada etkisiz hale getirildığı ifade edildi.

BAKANLAR VE KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI

Füze saldırısından sonra Suudi Arabistan'da flaş gelişmeler yaşandı. Ekonomi ve Planlama Bakanı Adil Fakih ve Ulusal Muhafızlar Bakanı Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah Sultan'ın görevlerinden alındı. Bakan Fakih'in yerine Ekonomi ve Planlama Bakanlığı'na Muhammed Al-Twaijri'nin, Ulusal Muhafızlar Bakanı Mutab bin Abdullah'ın yerine de Prens Halid bin Ayyaf'ın getirildiği öğrenildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YOLSUZLUKLARA KARŞI ACİL ÖNLEMLER ALINDI

Suudi Arabistan'da, Yemen tarafından gerçekleştirildiği belirtilen balistik füze saldırısının yankıları sürerken, önemli mevkilerdeki görevden alınmaların ardından yeni kararlar alınmaya başlandı. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, geç saatlerde ülkede yolsuzluklara ve çeşitli suçlara bulaşmış kişilere karşı acil önlemler alınması yönünde bir dizi kararlar aldı. Suudi Arabistan'ın Resmi Haber Ajansı SPA'da saat 22.20'de yayınlanan Kraliyet Kararnamelerine göre rüşvet ve yolsuzluklara bulaşmış olanlar hakkında işlemlerin başlatılması ve araştırmaların sürdürülmesi için bir komisyon kurulmasına karar verildi.

BANKADAKİ PARALARINA EL KONULACAK

Ülkede rüşvet ve yolsuzluklara karşı mücadele amacı güden komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen şüphelilerin, yurt dışına çıkışları engellenecek, bankalardaki tüm paralarına el konulacak ve tüm şirketleri kontrol altında tutulacak. Araştırmalar sonucunda suç unsurları sabit olanların ise derhal tutuklanacakları belirtildi.

Çeşitli bakanların ve üst düzey komutanların görevden alınmasının hemen ardından böyle bir kararın yayınlanması dikkat çekerken, tüm gözler Kral Salman bin Abdulaziz'e çevrildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 'TUTUKLAMALAR BAŞLADI' İDDİASI

Suudi Arabistan'a yönelik Yemen'den düzenlenen füze saldırısının ardından başkent Riyad'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kral Salman bin Abdulaziz tarafından bu gece yarısı oluşturulmasına karal verilen Rüşvet ve Yolsuzluklara karşı mücadele komisyonu harekete geçti. Başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yaptığı komisyonun bazı prens ve eski bakanların tutuklanması yönünde karar aldığı önü sürüldü.

Al Arabiyye haber kanalı da ülkede tutuklamaların başladığı yönündeki haberi son dakika olarak okurlarına duyurdu.

ONLARCA SUUDİ PRENS VE BAKAN GÖZ ALTINA ALINDI İDDİASI

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz tarafından bu gece yarısı acilen oluşturulan Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu'nun Başkanlığını yapan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın tutuklular listesini komiteye verdiği öne sürüldü. Bunun üzerine onlarca prens ve eski bakanın göz altına alındığı iddia edildi. Tutuklanan prens ve eski bakanların rüşvet ve yolsuzluklara karıştığı ileri sürülüyor.

Al Arabiya televizyonu haberi son dakika gelişmesi olarak duyururken, başkent Riyad'ta endişenin hakim olduğu yönünde yorumlar yer aldı. Sitenin haberinde Riyad'da sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı, havalimanlarında kontrolların üst düzeye çıkarıldığı ve olası kaçışların önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca henüz isimleri açıklanmayan bazı ünlü Suudi iş adamlarının mal varlıklarına da el konulduğu yönünde iddialara yer verildi.

AL ARABBIYE: 11 PRENS VE 4 BAKAN GÖZALTINA ALINDI

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'ta Yemen'in füze saldırısının ardından başlayan tutuklamalar sürüyor. Al Arabiyye televizyon kanalı 11 prensin ve şu an görevde bulunan 4 bakanın da yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştığı iddiası ile göz altına alındığını duyurdu.