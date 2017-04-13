Tabka her taraftan kuşatıldı

AMERİKA'nın hem karadan, hem havadan desteklediği Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin Rakka'yı DEAŞ'tan temizlemek için başlattığı operasyon devam ederken, kentin kuzeyinde yer alan Tabka İlçe merkezinin tamamen kuşatıldığı belirtildi.

Şiddetli çatışmaların olduğu Tabka'da DEAŞ'ın kuşatmayı kırmak için bomba yüklü araçlarla saldırıda bulunduğu, Tabka'nın'nın batısında bulunan Rakka-Şam karayolunun da DSG tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi.

Rakka operasyonu, ana omurgasını PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri tarafından devam ederken, Rakka'nın kuzeyinde yer alan ve kritik bir öneme sahip olan Tabka ilçesinde, şiddetli çatışmaların olduğu belirtildi. Suriye ve Irak'taki Kürt internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Tabka ilçesi her taraftan kuşatma altına alınırken, ilçeye her yönden 1 kilometre kadar yaklaşıldığı ve DEAŞ'ın bütün kaçış yollarının kapatıldığı öğrenildi. Koalisyon güçlerinin hava desteği ile yürütülen operasyon kapsamında ilçede sıkışan DEAŞ'lıların kuşatmayı kırmak için bomba yüklü araçlarla saldırdığı belirtildi. Hava saldırılarından korunmak isteyen DEAŞ'ın yer altında tüneller açarak mevzilere cephane taşımaya çalıştığı, Tabka ve Rakka arasında kullandığı toprak yolların da savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi. Tabka'nın batısında bulunan Rakka-Şam karayolunun da DSG tarafından tamamen kontrol altına alındığı belirtildi.

FIRAT NEHRİNDEN SEVKİYATLAR SÜRÜYOR

Rakka operasyonu kapsamında Fırat nehri üzerindeki feribotlardan Takba ilçesine DSG'nin sevkiyatları devam ediyor. DSG yaptığı açıklama ile, "Fırat'ın Gazabı" adı verdikleri operasyonunun 4'üncü aşamasını başlattıklarını duyurdu. Açıklamada, 4'üncü aşama ile DSG çatısı altında faaliyet yürüten çok sayıda güç ve uluslararası koalisyonun desteğiyle Rakka'ya doğru gidilerek Celab Vadisi ve Rakka'nın kuzeyinin kurtararılacağı belirtildi.