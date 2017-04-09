Tacizciyi internet yazışmaları yakalattı

Manisa Kulis'in haberine göre; olay Manisa Şehzadeler'de yaşandı. E.M isimli şahısın Facebook üzerinden kızını taciz ettiğini söylediği yazıları diğer Facebook kullanıcılarının dikkatini çekti. Yazışmaları gören kullanıcılar durumu polise bildirdi.

ARKADAŞININ YEĞENİNİ TACİZ ETMİŞ

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği Ahlak Büro Ekipleri'nin incelemeleri sonrasında E.M isimli şahsın adresi belirlendi. Gözaltına alınan zanlının bekar olduğu ve Facebook'ta 'kızım' dediği çocuğun arkadaşının yeğeni olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan E.M'nin evinde arama yapıldı, mağdur çocuğun Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesinin alınmasının ardından ise tacizci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.