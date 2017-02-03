Takım arkadaşı doping kullandı diye madalya kaybetti

Usain Bolt… Dünyanın en başarılı atletlerinden biri. Hatta alanında en başarılısı. Kısa mesafe koşu yarışlarında dünyanın en iyisi olan Usain Bolt, üç farklı turnuvada altın madalya kazanan ender oyunculardan ve üç farklı turnuvada da olimpiyat rekoru kıran tek atlet. Usain Bolt, başarılarını birçok madalya ile süsleyen bir sporcu. Jamaika’lı atletin Ocak 2017 tarihine kadar tam 9 altın madalyası bulunuyordu. Ancak 2017’nin Ocak ayında yaşanan bir gelişme Usain Bolt’un madalya sayısını 8’e indirdi. Buna neden olan durum, Usain Bolt’un kendisiyle ilgili değildi. Bir takım arkadaşının doping kullandığı gerekçesiyle Bolt’un madalyası geri alındı.



Bayrak yarışı, kısa mesafe koşularında uygulanan ve oyuncuların takım halinde mücadele ettiği bir atletizm yarış türü. Usain Bolt’un madalya kaybetmesine neden olan doping skandalı bu yarış türünde gerçekleşti. Doping kullandığı tespit edilen sporcu Nesta Carter’dı ve bu atlet Usain Bolt’un 2008’deki bir yarışta takım arkadaşıydı. Bu ikili, ülkeleri Jamaika için yarışıyordu ve 4x100 metre yarışında birinci olmuşlardı. Ancak yaklaşık 9 yıl sonra yani Ocak 2017’de bu ikilinin kazandığı altın madalya geri alındı. Çünkü Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne göre Carter’ın doping kullandığı tespit edildi ve bu yarış türü takım halinde koşulduğu için Usain Bolt da madalyasını geri vermek zorundaydı. Altın madalyası geri alınan Usain Bolt böylece 100, 200 ve 4x100 yarışlarında altın madalya üçlemesi yapan ilk ve tek sporcu olma özelliğini de kaybetti. Buna ek olarak da Jamaikalı atletin madalya sayısı da 8’e düşmüş oldu.



“Mutlu Değilim”



Usain Bolt, merkezi Londra’da bulunan dünyaca ünlü haber ajansı Reuters’e yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirterek bu durumu hayatta yaşanan olaylardan yalnızca biri olarak niteledi. Sporcu mirasının ve başarılarının zarar görmeyeceğini ifade eden Jamaikalı atlet, çok çalıştığını ve daha önce kimsenin yapamadığı şeyleri yaptığı için madalya kaybından dolayı derin üzüntüler duymadığını sözlerine ekledi. Usain Bolt, yaptığı açıklamada madalya kaybetmesine neden olan Carter’a karşı olumsuz duygular beslemediğini de söyledi. Carter ile lise yıllarından beri arkadaş olduklarını belirten Bolt, arkadaşlıklarının bozulmadan devam ettiğini de vurguladı.



Mahkeme Yolu Açık



Doping kullandığı tespit edilen Nesta Carter’ın avukatı, kısa bir zaman sonra Spor Tahkim Mahkemesine itiraz edecek. Bu itiraz sonunda mahkemenin nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bolt’un ise bu itiraza maddi olarak destek verip vermeyeceği bilinmiyor. Bolt, bunu bir süre düşündükten sonra karar vereceğini belirtti.

