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20:31 -
Ak Parti önünde mehter marşlı kutlama başladı
20:28 -
Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası tartışmaya neden oldu
19:46 -
Şoke eden ihanet! İrem Sak'ı Didem Soydan ile aldattı...
19:44 -
CHP'li Tezcan, YSK'yı eleştirdi
19:43 -
Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
19:42 -
Fenerbahçe finali kaybetti
19:40 -
Askeri araca roketli saldırı
19:38 -
Taksim araç trafiğine kapatıldı
19:21 -
Seçmen taşıyan ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
19:16 -
Demirtaş'ın sandığından 'Hayır' çıktı
18:39 -
Uşaklılar şehit binbaşıyı uğurladı
18:37 -
Gülen'in doğduğu köy 'evet' dedi
18:35 -
Gül'ün sandığından 'evet' çıktı
18:30 -
Başbakan'ın sandığından 'hayır' çıktı
18:29 -
Bahçeli'nin sandığından 'hayır' çıktı
18:20 -
İşte Erdoğan'ın sandığından çıkan sonuç
18:14 -
Başbakan Binali Yıldırım'ın köyünden 2 hayır çıktı
18:08 -
Kılıçdaroğlu'nun sandığından 'hayır' çıktı
18:04 -
TÜSİAD: “Türkiye için birlik ve reform zamanı”
18:01 -
YSK'dan oy pusulası açıklaması!
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Marmaray için geldi
O terörist !
Kulağını, dilini !
Lyon'lular gelmiyor !
Güncel Haberleri
Taksim araç trafiğine kapatıldı
Taksim araç trafiğine kapatıldı
Taksim güvenlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
16 Nisan 2017 Pazar 19:38 tarihinde
eklendi.
Tweet
Demirtaş'ın sandığından 'Hayır' çıktı
Uşaklılar şehit binbaşıyı uğurladı
Gülen'in doğduğu köy 'evet' dedi
Gül'ün sandığından 'evet' çıktı
Başbakan'ın sandığından 'hayır' çıktı
Bahçeli'nin sandığından 'hayır' çıktı
İşte Erdoğan'ın sandığından çıkan sonuç
Başbakan Binali Yıldırım'ın köyünden 2 hayır çıktı
Kılıçdaroğlu'nun sandığından 'hayır' çıktı
TÜSİAD: “Türkiye için birlik ve reform zamanı”
Follow @objektifhaber
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