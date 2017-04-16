Güncel Haberleri Taksim araç trafiğine kapatıldı

Taksim araç trafiğine kapatıldı

Taksim güvenlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

Taksim araç trafiğine kapatıldı
16 Nisan 2017 Pazar 19:38 tarihinde eklendi.