Tandır ateşi 3 evi yaktı!

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Topçu Köyü'nde çıktı. Ahmet Kızılay’a ait tandırda, kış hazırlıkları için ekmek yapan kadınların söndürmeden bıraktığı ateş, eve sıçradı. Alevler kısa sürede yayılarak İhsan Karataş ile İbrahim Karataş'a ait evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Can kaybının olmadığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.