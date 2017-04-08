Tarihi maçta tam 7 gol...

Süper Lig'de 27. haftanın en önemli maçında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek 13 Nisan Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Lyon mücadelesi öncesi moral depoladı.
Medical Park Arena'da oynanan ve Ali Palabıyık'ın yönettiği nefes kesen maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Cenk Tosun, 55. dakikada Vincent Aboubakar, 74. dakikada frikikten Talisca ve 90+1'de Atiba kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 25. dakikada Okay Yokuşlu, 63'te Castillo ve 65. dakikada Rodallega'dan geldi.