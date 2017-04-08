Tarihi maçta tam 7 gol...

Medical Park Arena'da oynanan ve Ali Palabıyık'ın yönettiği nefes kesen maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Cenk Tosun, 55. dakikada Vincent Aboubakar, 74. dakikada frikikten Talisca ve 90+1'de Atiba kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 25. dakikada Okay Yokuşlu, 63'te Castillo ve 65. dakikada Rodallega'dan geldi.