Taze Gıdaların Gizli Formülü Buzdolabı'ndan Geçiyor

Buzdolabı, herkesin evinde bulunan bir beyaz eşya modelidir. Yani evlerimiz için vazgeçilmezdir. Buzdolabı modelinin ve markasının seçimi; tüketeceğiniz tüm gıdaların tazeliğini, hijyeni ve sağlığını etkileyecektir. Buzdolabı modelleri genellikle uzun yıllar kullanılmak amacı ile satın alınan beyaz eşyalardır. Bu sebeple buzdolabı satın alırken mutlaka ihtiyaçlar tespit edilmeli ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda bir modele yönelinmelidir. Dünyaca ünlü buzdolabı modelleri ve buzdolabı fiyatları hakkında bilgi almak için Cimri.com’u ziyaret edebilirsiniz.



Tek Kapılı Buzdolabı Modelleri





Tek kapılı buzdolabı modelleri; evde tek yaşayan ya da iki kişi yaşayan, mutfağı küçük olan kişilerin tercih etmesi gereken buzdolabı türüdür. Alandan tasarruf sağlayan bu tür modeller fiyat açısından diğerlerine göre daha uygun olabilir.



Çift Kapılı Buzdolabı Modelleri





Çift kapılı buzdolabı modelleri; Dondurucunun üst kısımda, soğutucunun alt kısımda yer aldığı, iki adet kapağı bulunan türleri ifade eder. İç hacimleri ve boyları daha büyük olan bu türler kalabalık aileler için idealdir.

Kombi Tipi Buzdolabı Modelleri



Kombi tipi buzdolabı modelleri; aslında tasarım olarak çift kapılı buzdolaplarına benzer. Tek farkı burada soğutucunun üstte ve dondurucu bölümünün altta yer almasıdır. Dondurucuya erişmenin daha kolay olduğu bu modeller kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

Gardırop Tipi Buzdolabı Modelleri

Gardırop tipi buzdolabı modellerinde; soğutucu ve dondurucu bölmeler yan yana konumlanmıştır. İki kapılı olan bu türlerde soğutucu ve dondurucu bölmeler eşit olabildiği gibi soğutucu bölümlerin daha geniş olarak tasarlanması da mümkündür.



Puzzle Buzdolabı Modelleri





Puzzle buzdolabı modellerinde; her şey ayarlanabilir bir biçimde tasarlanmıştır. Yani buzdolabının farklı bölmeleri ayarlanarak dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilmektedir.

Buzdolabı Markaları







Buzdolabı seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken nokta buzdolabının türüdür. Tek kapılı buzdolabı, çift kapılı buzdolabı, kombi tipi buzdolabı, gardırop tipi buzdolabı ve puzzle buzdolabı çeşitlerinden birisi tercih edilebilir. Bosch buzdolabı alacaksanız Bosch Serie | 6 KIL82AF30N tek kapılı buzdolabı modelini seçebilirsiniz. Samsung buzdolabı size daha cazip geliyorsa Samsung RT6000K Üstten Donduruculu Twin Cooling Plus™ tek kapılı buzdolabı modellerini satın alabilirsiniz. Arçelik buzdolabı almak istiyorsanız Arçelik 4264 EY çift kapılı buzdolabı modeline yönelebilir, Beko buzdolabı satın alma gibi bir düşünceniz varsa Beko SBS 14631 NELX gardırop tipi buzdolabı seçebilirsiniz. Vestel buzdolabı için ise puzzle tipi Vestel PUZZLE NF655 X buzdolabı modelleri çok şık bir tercih olacaktır. Siemens buzdolabı tercihiniz ise Siemens KG57NP72NE A+ 505 Lt NoFrost kombi tipi buzdolabı sizin için en ideal model olacaktır.