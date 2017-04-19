Tek başına uçağa binemiyordu 36 saat yolu otobüsle geldi

Genellikle beyin pili ameliyatlarından sonra hasta şikayetlerinde yüzde 70'lik bir azalma olduğunu belirten Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ülkü Figen Demir, bu hastalarında yüzde 90 iyileşme gördüklerini belirtti.

UYANIK AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ameliyatı gerçekleştiren, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mete Karatay da uyanık ameliyat gerçekleştirdiklerini belirtti ve şunları söyledi:

"Hastamız Ramil Alasgarov, Azerbeycan-Ermenistan savaşında görev alıp yaralanmış ve daha sonra gazi ünvanı ile hayatını devam ettiren bir hasta. Bize parkinson hastalığı teşhisi konmuş şekilde başvurdu. Parkinson hastalığında beynin derinlerindeki çekirdeklerde, dopaminin eksikliğine bağlı gelişen bir rahatsızlık. Bu hastalığına bağlı almış olduğu tedavilerden fayda görmeyerek bize cerrahi amaçlı, beyin pili amacıyla başvurmuştu hastamız.

Geldiği zaman eşinin koluna girerek, ancak çok küçük adımlar atabilecek kadar zor bir durumdayken, şu anda yaklaşık 36 saatlik bir otobüs yolculuğuyla, tek başına Azerbaycan'dan gelebilecek durumda. Bu bizim için de güzel bir durum.

Beyin pili ameliyatları halk arasında 'uyanık ameliyat' olarak bilinen ameliyatlar. Biz bu yaptığımız ameliyatın yüzde 90'lık bir kısmında hastamızı uyanık bir halde tutuyoruz. Böylece yaptığımız işlem sırasında hastayı muayene edebiliyoruz, hastayla konuşabiliyoruz, hasta şarkı söyleyebiliyor, rakamları sayabiliyor. Böylelikle beynin derinliklerine göndermiş olduğumuz elektrotların yerini de bir nevi kontrol etmiş oluyoruz.

Burada önemli olan yapmış olduğumuz cerrahide hedef elektrotları istenilen çekirdeklere doğru yönlendirmek ve hastanın sonucunun düzgün olması. Bu düzgünlük sonrasında hastanın şikayetlerinin ciddiyetine göre pilin kullanım miktarının fazla olabiliyor ve dolayısıyla bu süreler kısalabiliyor ama en kötü durumda bu pili 5 yıl kullanabiliyoruz."

HASTALIĞI ÇOK GENÇ YAŞTA BAŞLADI

6 yıl önce ellerinde titreme şikayeti ile doktora giden ve parkinson teşhisi koyulan Ramil Alasgarov'un hastalığın seyrine bağlı olarak şikayetleri yıllar içerisinde artış gösterdiğini belirten Dr. Ülkü Figen Demir ise şu anda ilaçları çok önemli oranda azalttıklarını açıkladı ve şunları söyledi:

"Bize geldiğinde hastanın çok yoğun titremesi vardı, hareketlerinde ciddi yavaşlama vardı, çok ciddi donma atakları vardı, oturduğu yerden kalkmak ya da günlük yaşamını idame ettirmesi için icra etmekte çok ciddi sorunlar yaşıyordu. bu durumu çok yüksek ilaç dozlarına rağmen çözülmemişti. Biz de tıbbi tedaviden yeterli verimi alamamamız üzerine beyin pili operasyonu yaptık. Operasyon sonrasında bu anlattığım bütün şikayetlerinde gerileme saptadık. Titremeleri yok denecek kadar aza indi. Donmaları, kapanmaları yok denecek kadar azaldı. Günlük yaşamını idame ettirebilmesi için herhangi birinin yardımına ihtiyaç duymadan ve ilaç dozlarında çok ciddi düşüşler sağlayarak elde ettik.

Parkinson hastalığı klasik olarak 65 yaş sonrası başlayan, ileri yaş hastalığıdır. 20 ile 40 yaşları arasında başladığı zaman genç başladı olarak kabul ediyoruz. Hastanın da genç başlangıçlı parkinson hastalığı söz konusuydu. 6 yıllık bir geçmişi vardı ve ilerlemişti. Çok yüksek dozlarda ilaç kullanmak zorundaydı."

YÜZDE 90 İYİLEŞME SAĞLANDI

Hastanın ilaç kullanmasına rağmen yeterli iyileşme gösteremediğini belirten Dr. Demir, operasyondan sonra ilaç dozlarını yüzde 70 düşürdüklerini belirtti ve şunları açıkladı:

"Normal şartlar altında beyin pili operasyonlarından tüm semptolarda yüzde 50 ila 70 arasında bir iyilik hali bekliyoruz. Rahmi beyin tedavisinde biz bunun da çok üstünde yüzde 90'lık bir iyilik hali elde ettik. Hastamızın kendisi çok mutlu. Günlük yaşantısında kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürüyor. Hatta şöyle bir durumu var. Gelirken, eşi ile beraber çok ciddi sıkıntılar yaşayarak gelen bir hasta şu an Azerbaycan'dan tek başına otobüsle 36 saatlik bir yolculuk ile geldi.

Genel ortalama bu ameliyattan sonra semptomlarda yüzde 70 iyilik hali bekliyoruz. Rahmi beyde bu ameliyattan sonra yüzde 90 fayda gördük ve ilaç dozlarından ciddi derecede düşüş kaydettik. Çünkü Parkinson hastalığında kullandığımız ilaçlar çok iyi geliyor ama çok yüksek doz ve uzun süre kullanmaya bağlı bazı yan etkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela yüksek doz kullanmasına rağmen ilacı kullanırken gördüğü yarar yıllar içerisinde azalmaya başlıyor. 4 yıl öncesinde gördüğü fayda gibi olmuyor. Bu durumda da zaten çok tecrübe ve birikimimizin arttığı beyin pili uygulamaları oluyor.

Bu ameliyatlardan sonra çok küçük bir hasta grubunda ilacı kesmek de söz konusu olabilir ama beyin pili ameliyatları hastalığı ortadan kaldıran işlemler değil. Semptomatik kontrol sağlayan işlemler. İlaçların dozlarını aşağı çekme imkanı veriyor."

TEK TARAFTA BAŞLAR VE İLERLER

Parkinson hastalığının seyri hakkında da bilgi veren Dr. Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Vücudun tek bir tarafından başlayan titremeler, hareketlerde yavaşlama, hareketlerde hızlanma gibi şikayetler ile başlar genel itibariyle. Hastalık ilerleyici bir doğaya sahiptir. Tek bir taraftan başlar ama karşı tarafa geçme eğilimindedir. Vücudun sağ tarafından başlayan titreme birkaç yıl içinde vücudun sol tarafına geçmiştir. Bu hastada da ilerleyen süreçte yürümede yavaşlama, ayaklarını sürüyerek yürüme, donup kalmalar veya hareketin icrasında yeterli hızı ve şiddeti elde edememe ortaya çıkmıştı. Bu klasik parkinson hastalığının seyrinde gördüğümüz bir gidişattır."

Buse ÖZEL / İSTANBUL (DHA)