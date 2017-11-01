Tekirdağ'da kışlada askerler arasında kavga; yaralılar var

Olay, bu gece Malkara 95’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı Çetin Başar Kışlası’nda meydana geldi. Kışlada vatani görevlerini yapan askerler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kışlada kavga: 7 asker yaralı

Kavgada 7 asker, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı askerler, askeri ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerlerden biri, buradaki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.