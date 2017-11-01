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Tekirdağ'da kışlada askerler arasında kavga; yaralılar var

TEKİRDAĞ’ın Malkara İlçesi’ndeki Çetin Başar Kışlası’nda vatani görevini yapan askerler arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 7 asker yaralandı.

Tekirdağda kışlada askerler arasında kavga; yaralılar var
01 Kasım 2017 Çarşamba 00:37 tarihinde eklendi.
Olay, bu gece Malkara 95’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı Çetin Başar Kışlası’nda meydana geldi. Kışlada vatani görevlerini yapan askerler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
 
Kışlada kavga: 7 asker yaralı
 
Kavgada 7 asker, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı askerler, askeri ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerlerden biri, buradaki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

DHA