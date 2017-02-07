Teknoloji devleri Trump’a karşı!

Teknoloji devlerinin imzalayarak bölge temyiz mahkemesine sundukları bildiride ABD’ye giriş yasağının ‘Amerikalı şirketlere önemli zararlar vereceği’ vurgulandı.

Donald Trump’ın yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye girişlerini geçici olarak yasaklayan kararnamesinin hemen ardından Seattle Federal Mahkemesi Washington ve Minnesota Eyaletleri’nin başvurusu üzerine kararnameyi geçici olarak durdurmuştu.

Teknoloji devlerinin San Francisco Federal Mahkemesi’ne ilettikleri bildiride ‘‘Kararname, Birleşik Devletler’in adaletli ve öngörülebilir göçmen yasalarını kontrol eden prensiplerden sapmayı temsil ediyor.Bu kararname işdünyasında, yenilenme ve büyümede büyük zarara neden olur’’ denilerek, Fortune’nın 500 listesinde ‘200 şirketin göçmenler ve onların çocukları tarafından’ kurulduğunun altı çizildi.

Bildiriyi imzalayan şirketler arasında Chobani adlı yoğurt markasıyla tanınan Türkiye kökenli işadamı Hamdi Ulukaya’nın şirketi de bulunuyor.