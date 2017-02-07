Telefon dolandırıcıları Almanya'ya kadar uzandı

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, telefon dolandırıcıları 2013'te Almanya'da yaşayan Roland B.'yi telefonla arayarak otomobil kazandığını söyledi. Dolandırıcılar, B.'yi kazanılan aracı alabilmesi için harç masraflarının yatırılması gerektiğine ikna etti.

Baum, ilk etapta İstanbul Bağcılar'da ikamet eden dolandırıcılardan Ömer G.'nin hesabına 820 euro yatırdı. Aradan geçen 5 gün sonra dolandırıcılar sözde harç masrafları için B.'den yine para istedi. Bu kez Alman vatandaşı Sitem A.'nın hesabına 3 bin 750 euro yatırdı. B. kazandığı arabanın hayalini kurarken, kendisini bir daha arayan soran olmadı.

Dolandırıldığını anlayan B. ülkesinde para yatırdığı hesap numaralarını da delil olarak sunarak şikâyette bulundu. Alman mercileri tarafından başlatılan tahkikat Türkiye ile paylaşıldı. Türk polisi Ömer G. ve Sitem A'ya ulaştı. İki şüpheliye, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle ağır ceza mahkemesine dava açıldı.