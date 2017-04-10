Telefon dolandırıcıları cezayı duyunca !

1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, dolandırıcılık suçundan tutuksuz yargılanan Murat Türkdönmez hazır bulundu. Ali Öz ve Alim Şengün’e internet üzerinden sattığı telefonlar yerine, kırık telefon gönderdiği iddia edilen otobüs şoförü Murat Türkdönmez savunma sında şöyle dedi:

"Ben, şehirlerarası otobüs işletmesinde çalışıyorum. Gittiğim farklı şehirlerde, uygun fiyata aldığım cep telefonlarını internet üzerinden satıyorum. Benden şikayetçi olan iki kişiye telefonu ben sattım. Hesabıma para yatırınca ben de kargo ile satın aldıkları telefonu gönderdim. İddia edildiği gibi kesinlikle kırık cep telefonu göndermedim. Beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuksuz yargılanan Murat Türdönmez’i, iki kişiyi dolandırdığı iddiasıyla ayrı ayrı 3’er yıl hapis, 2 bin 200 TL para cezasına çarptırdı.