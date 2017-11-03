Televizyonlarda Nano Cell Teknolojisi Devrimi!

Nano Cell Teknolojisi LCD TV’lerin görüntü kalitesine yeni bir soluk getirdi. LCD televizyonlar daha canlı ve daha renkli!

LG’nin Nano Cell teknolojili 2017 SUPER UHD TV serisi göz alıcı renkleri, Dolby Vision destekli Aktif HDR özelliği ve minimalist tasarımıyla üst seviye UHD TV’lerin standartlarını belirliyor.

Daha Canlı, Daha renkli



Bugüne kadarki en gelişmiş renk artırıcı LCD panel teknolojisini kullanan LG Electronics, LCD TV’lerin görüntü kalitesine yeni bir soluk getirdi. Nano Cell teknolojisi, aşırı ışık dalga boylarını emerek, ekranda görüntülenen renklerin saflığını arttırıyor ve böylelikle LCD ekranların farklı renkleri çok daha hassas bir şeklide filtrelemesine olanak sağlıyor. LG Nano Cell teknolojisi ile renk solması, görüntü ve renk bozulması gibi sorunlar önemli ölçüde azalıyor. Nano Cell teknolojisi, yoğun ışıklı ortamlarda dahi yüksek görüntü kalitesini korumak için ekran parlaklığını azaltabiliyor.

Hollywood’un görüntü ve renk uzmanı Technicolor’da LG’nin Nano Cell TV’lerin mükemmel görüntü kalitesini onaylıyor. Technicolor, sinema profesyonellerinin sanatsal beklentilerini karşılayacak seviyede bir görüntü kalitesi sunmak için LG ile yani bir ortaklığa imza atıyor. Bu sayede evde film izlemeyi seven kullanıcıları Technicolor Expert Mode ile keyifli bir deneyim bekliyor.

Her Açıdan En İyi İzleme Deneyimi



LG’nin Nano Cell teknolojisi, sıradan bir TV’nin aksine geniş açılardan bile eşsiz bir izleme keyfi sunuyor. Nano Cell Lcd ekranların yaklaşık bir nanometre çapındaki eşit boyutlu parçacıkları kullanarak oluşturduğu ayrıntılı ve isabetli renkler, tüm TV’lere göre daha geniş bir izleme açısından görülebiliyor.

Zarif ve Şık Tasarım



LG Nano Cell Tv’ler ekran kalitesinin yanı sıra estetik ve şık tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Ultra Slim tasarımı ile ister sehpada ister duvarda mükemmel işlevselliği tamamlayan bir tasarıma sahip olmasıyla rakiplerinin önüne geçiyor.

Sihirli Teknoloji



LG Smart TV, geliştirilmiş Sihirli Kumanda ve yeni Sihirli Link özelliğiyle izleyicilere daha kolay kontrol ve daha hızlı erişim imkânı sağlıyor. İzleyiciler, uzaktan kumandadaki tek bir düğmeye basarak Neflix gibi favori hizmetlere anında erişebiliyor ve birçok eğlenceli 4K içeriğe kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Yeni Sihirli Link tuşu ise ekrandaki oyuncu ve karakterler hakkında bilgilere ulaşmak için hızlı bir geçiş sunuyor.