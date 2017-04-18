TEM Ataşehir sapağında kaza; trafik felç

TEM Otoyolunda ilerleyen bir kamyonet Ataşehir sapağında trafik tabelasının direğine çarptı. Hurdaya dönen kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Kaza nedeniyle TEM'de trafik kilitlendi.

Kaza, TEM Otoyol Edine İstikameti Ataşehir sapağında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bayram Boğaçlı yönetimindeki kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet Ataşehir sapağındaki yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön bölümü hurdaya döndü, sürücü Boğaçlı da araç içerisinde sıkıştı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYE SERUM TAKILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri vücudunun alt kısmı direksiyona sıkışan sürücüye serum taktı. İtfaiye erleri Bayram Boğaçlı'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

SÜRÜCÜ KURTARILIRKEN BAYILDI

Sürücü Boğaçlı, itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü kurtarma çalışmaları sırasında baygınlık geçirdi. Sedye ile ambulansa konulan ağır yaralı Bayram Boğaçlı ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne götürüldü.

TEM TRAFİĞİ YARIM SAAT KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle Ataşehir sapağı araç geçişine kapatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kamyonet çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Görgü tanığı kamyonetin süratli olduğunu yağış nedeniyle ıslanan yolda kayarak direğe çarptığını söyledi.

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA)