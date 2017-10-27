Tepkiler konseri iptal ettirdi

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programında yer alan pop müzik şarkıcısı İrem Derici'nin konseri, Twitter'da bir kişi tarafından Bursaspor'a yönelik küfür içerikli bir paylaşımı beğendiği gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından bir video paylaşarak, yoğun bakımda olduğu dönemde hesabının art niyetli kişilerce ele geçirildiğini ve Bursaspor aleyhindeki tweet'lerin beğenildiğini belirtti.

Geçen günlerde Twitter'da, 'Bugrahan Karalök' isimli kullanıcının Bursaspor hakkında küfürlü bir paylaşımının ünlü sanatçı İrem Derici tarafından beğenilmesi, taraftarlar arasında tepkiye neden oldu. Yeşil-Beyazlı taraftarlar Derici’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, yıkılan Atatark Stadyumu'nun meydanında vereceği konserin iptali için sosyal medyada #Bursasanaağırgelirİrem başlıklı kampanya başlattı. Tepkiler üzerine İrem Derici, Instagram hesabından bir video paylaşarak, "Selamlar canım Bursam. Ufak bir şey söylemek zorundayım. Yoğun bakımda yattığım dönemde Twitter hesabım art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiş ve saçma sapan tweetler beğenilmiş. Bunların arasında da Bursaspor ile alakalı saçma sapan bir tweet var. Birincisi; benim ne futbolla ne de futbol fanatizmi ile bir alakam var. İkincisi; benim yaşadığım şehirden bile daha çok sevdiğim bir şehir Bursa ve Bursaspor. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun, pazar günü konserde görüşelim. Hiç böyle şeylerle alakam yok, tekrar ediyorum. Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum, pazar günü görüşmek üzere" dedi.

Tepkilerin artması üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi, "29 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilmesi planlanan İrem Derici konseri iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Kutlama programları 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'daki fener alayı ile başlayacak. Saltanat Kapı'da başlayacak yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son bulacak. Burada ses ışık ve müzik gösterileri yapılacak” denildi.