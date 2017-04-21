Terör örgütü PKK'nın uyuşturucusu imha edildi

2016 yılı içerisinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler adli sürecin tamamlanmasının ardından alınan imha kararı alındı. Lice Kaymakamlığınca kurulan heyet tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde piyasa değeri yaklaşık 150 milyon TL olan (30) ton uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.