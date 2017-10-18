Tez Yazdırma ve Danışmanlık Merkezi

Lisansüstü dönemde mezuniyet koşulunun sağlanabilmesi için son ve en önemli aşama tez yazımıdır. Kendi içerisinde çeşitli zorluklar barındıran bu dönemde öğrenci, tez konusu çerçevesinde ortaya attığı hipotezleri sınamak ve bu sonuçlar doğrultusunda öneriler bulunmak üzere çalışmalar yürütür. Kendi içerisinde bir takım zorluklar barındıran bu dönemde öğrencinin birçok kaynağı taraması ve içinden nitelikli olanları tez metnine alması beklenir. İlk defa bu işi yapacağından dolayı da tez danışmanlık müessesine istinaden enstitüsü tarafından kendisine atanan akademisyen gözetiminde çalışmalarını yürütür. Ancak akademisyenlerin birçoğu kendi çalışma tempolarından dolayı öğrencisine zaman ayıramaz tez dönemi bir kabusa dönüşür.



Tez öğrencisi elindeki kaynaklar arasında boğulmakla birlikte, hipotez sınanması ve analizler yapılması konusunda da bir zorluk içerisine girmiş olur. Bu noktada öğrenci kendisini yönlendirmek üzere ücret karşılığında danışmanlık alabileceği bir tez hazırlama merkezi arayışına girer. Aslında bu ihtiyaç kendi içerisinde yeni bir zorluk doğurmuştur: Kiminle çalışacağını bilememek.



Güvenilir Tez Hazırlama Merkezi



Her işte olduğu gibi tez hazırlama merkezi arayışında da ön plana çıkan unsur güvendir. İşverenler olarak tez danışmanlık talebinde bulunan kişiler güvenle kariyerlerini emanet edebilecekleri şirketler ile temasa geçmek ister. Bu noktada Tez Yardımcısı, profesyonel yazar kadrosu, kaliteden asla ödün vermeyen çalışma ilkesi ve mutlak başarı taahhüttü ile diğer şirketlerden farkını ortaya koyan bir tez hazırlama merkezi olarak, öğrencilerin imdadına yetişmektedir.



Başarı Garantili Lisansüstü Tez Yazılır



Tez Yardımcısı, lisansüstü düzeyde tez hazırlamak isteyen öğrencilere tez danışmanlık, analiz desteği, alıntı oranı düşürme ve tez düzenleme hizmetleri sunmaktadır. Sektörde rekabet içerisinde olduğu diğer tez yazdırma merkezlerinin önüne geçmek için, en kaliteli akademisyen kadrosunu oluşturmuş ve tüm müşterileri ofis ortamında ağırlayarak güvenilir olmayı tercih etmiştir. Tüm akademik metinlerin orijinalliğinin test edildiği Turnitin programının lisanslı kullanıcısı olan merkez, tüm tezlerde orijinallik garantisi vermekte ve bunu da ilgili program raporu ile belgelemektedir.



Bununla birlikte SPSS, AMOS, Eviews ya da Stata gibi paket programların tez hazırlama süreçlerinde sıklıkla kullanılması göz önünde bulundurularak minimum yardımcı doçent doktor ünvanında analistlere kadroda yer verilmiştir. Bu sayede yapılan tüm analizler ilgili akademisyen tarafından güvence altına alınmaktadır. Gerekçesi ne olursa olsun işletme tarafından hazırlanan tezler başarısız bulunursa ücret iadesi yapılmaktadır. Tez Yardımcısı bu yönü ile başarı garantili tez yazılır demektedir.



Eğer siz de tez hazırlama döneminizde zorlanıyor ve güvenilir bir tez danışmanlık merkezine ulaşmaya çalışıyorsanız, tez yazılır ilanlarını araştırmayı bir kenara bırakarak www.tezyardimcisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Talebinizi bir form ile iletmeniz halinde, konunuzda uzman bir ekip üyesi size en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.