TFF resmen açıkladı!..

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Spor Güvenliği Çalıştayı" nın ilk gününde Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin de duyurduğu gibi, "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir" ifadeleri FDT'nin Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri bölümündeki 75. maddesine 2. fıkra olarak eklendi.