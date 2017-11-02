THY uçağında yumruk yumruğa kavga

TK 2969 sayılı Ankara'dan İstanbul'a doğru havalanan THY uçağının kalkışı esnasında birbirlerine yakın oturan iki erkek yolcu tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetini artırmasıyla birlikte iki yolcu yumruk yumruğa kavga etti. Olayın hemen ardından kapıları kapatılan uçağın kalkışı durduruldu ve kabine polis ekipleri geldi. Kavga eden yolcular ve bagajları indirildi. İstanbul uçağı yapılan güvenlik aramasının ardından havalanarak 13.00'te Sabiha Gökçen'e iniş yaptı.

Hürriyet