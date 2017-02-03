Tıp öğrencisinin inşaatta hazin ölümü

İnşaatta çalışan tıp öğrencisinin üzerine demir kalıp düştü, talihsiz genç hayatını kaybetti

Esenyurt'ta vinçten düşen demir kalıp 22 yaşındaki tıp öğrencisinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir inşaatta meydana geldi. 22 yaşındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Remzi Ersu üniversite harçlığını çıkarmak için yarıyıl tatili için İstanbul'a geldi ve inşaatta çalışmaya başladı. 3 gündür inşaatta çalıştığı öğrenilen Ersu ile yeğeni Sefer Deli'nin (19) üzerine vinçle kaldırılan demir kalıp düştü.

Ağır yaralanan Remzi Ersu ile Sefer Deli ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ersu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GENCİN YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ.

Acı haberi alan talihsiz gencin yakınları hastaneye koştu. Ersu'nun yakınları gözyaşlarına boğulurken, ağır yaralanan Sefer Deli'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Cenazenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ersan SAN / İstanbul DHA