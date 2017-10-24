TOKi'yle 68 yaşında ilk kez ev sahibi oldu

Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nde arsası belediye tarafından tahsis edilen ve TOKİ tarafından yapılan daireler, noter huzurunda çekilen kurayla sahibini buldu. Kurada konut sahibi olanlardan 68 yaşındaki Şerife Cengiz, büyük sevinç yaşadı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kuyucak İlçesi'nde yapılan 180 dairenin kuraları, Belediye Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan kurada, ev sahibi olmak için bekleyen vatandaşlar heyecanlı dakikalar yaşadı. İlk 5 kişinin kura çekimini Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk vatandaşlarla birlikte çekti. Kurada daire sahibi olanlardan ev hanımı 68 yaşındaki Şerife Cengiz, "Gerçekten çok mutluyum. Allah razı olsun. İlk defa kendime ait bir dairem oldu. Birinci kat istiyordum, istediğim kat çıktı. Rahmetli eşimden kalan eski bir ev vardı. Şimdi ilk kez bir dairemiz oldu. Bu yaştan sonra daire sahibi olmanın sevincini yaşıyorum" dedi. Bir diğer şanslı vatandaş Onur Cengiz (31) ise, "Bende Kuyucak'ta Dörtyol Kahvehanesi'ni işletmekteyim. Biz de ilk kez daire sahibi olacağız. Annemle aynı yazıldık ve inşallah komşu oluruz. Oğlumuzun şansına yazılmıştık. Bu imkanı bize sağlayanlardan Allah razı olsun" dedi. Çiftçilik yapan Mehmet Kemal Dipçi (45), "TOKİ ve Metin Ertürk Başkan'ın sayesinde ilk kez daire sahibi olmanın sevincini yaşıyoruz. Hayatımda ilk defa bir evim oldu. Bizim için hayaldi gerçek oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde ev sahibi olduk" diye konuştu.

"ÜÇ AY ÖNCE TESLİM EDİLECEK"

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, "TOKİ ve Kuyucak Belediyesi işbirliği ile ilçe merkezinde 9 blok 180 daire olarak planlandı. Ağustos 2014 yılında yapımına başlandı. Tabi ki süreç biraz uzun sürdü. Tahsis ettiğimiz arazide 1/5000'lik plan değişikliği yapmamız gerekmekteydi. Onu yaptıktan sonra, 2016 yılının Ağustos ayında ise ihalesi yapıldı. Çalışmalara başlandı ve şu anda konutlar yüzde 70 civarında tamamlanmış durumda. İhale sürecinin 500 gün süresi vardı. Haziran 2018'de ise bu süre dolacak. Ancak işi yapan müteahhit üç ay önce teslim edeceğini söylüyor. Mart-Nisan aylarında teslim edilecek konutlarda gayet güzel tasarlandı. İlçemiz ve Aydınımız çok sıcak bir bölgede yaşıyor. Küçük balkonları yapmış olduğumuz ikili görüşmelerde büyük balkon olarak düzenlediler. Alan içinde çocuk parkı, yeşil alanlar, spor alanları ve otoparklar mevcut olacak. Kuyucak yeniden bir yaşam merkezi olacak. Konutlarda güzel olunca şu anda daha çok talep var. Bundan sonrada bu talepleri TOKİ ile görüşerek değerlendireceğiz. Birkaç yerde arsalarımız var o arsaları da konut yapılması için TOKİ'ye tahsis edeceğiz" diye konuştu.

Ev sahipleri, çekilen kura sonrası mutlu bir şekilde Başkan Ertürk ve TOKİ yetkililerine teşekkür ederek salondan ayrıldı.

Aylık ödemeleri 300 - 600 lira arasında değişen dairelerden 117'sinin 2+1, diğerlerinin ise 3+1 olduğu belirtildi.