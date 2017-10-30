Topbaş'ın damadı Kavurmacı hakkında flaş karar

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı , 1 Mart 2014'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Başkan Rızanur Meral'in açılış konuşmasını ayağa kalkmayarak protesto ettiğini ve alkışlamadığını savundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 6. duruşması başladı. Mahkeme başkanı, tahliye taleplerinin alındığını belirterek, kürsüye gelen sanıkların 5 dakika konuşma süresi olduğunu belirtti.

DAVANIN 6. DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya 25'i tutuklu sanık ile 18 tutuksuz sanık katıldı. Davanın 6.duruşmasında tutuklu sanıkların tahliye talepleri alındı.

FARUK GÜLLÜ: TUSKON 5.OLAĞAN GENEL KURULU'NA KATILMADIM

Tutuklu sanık ünlü Baklavacı Faruk Güllü, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 15 aydır tutuklu olduğunu ve suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek, "TUSKON'dan 2010 yılında istifa ettim. Herhangi bir imzam yoktur. 1 Mart 2014'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'na ve 6. Olağan Genel Kuruluna katılmadım. Listelerde adımın geçiyor olması bilgim ve isteğim dışındadır" dedi.

"BANK ASYAYA GÜNAHIMI VERMEM"

"MASAK raporlarında gayriresmi para hareketlerinin olmadığını kanıtlanmıştır" diyen Güllü, "Bank Asya, en çok iş hayatımda bana zarar veren banka olmuştur. Bank Asya'ya para yardımı değil, günahımı vermem. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Güneşli'deki mağazamızdayken öğrendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yola çıktık. Polislerle, tanklar geçmesin diye yolu kapattık, helikopter saldırısına rağmen yolu açmadık. Hakkımda yakalama kararı bulunduğunda iş yerime giderek teslim oldum. Yapılan aramalarda sadece 1 adet bandrollü kitap bulunmuştur. Bylock ve başka kriptolu haberleşme programı kullanmadım" ifadelerini kullandı

Hakkında yakalama kararı çıkınca yurtdışına kaçmadığını belirten Güllü, kendisi aleyhine ifade veren Gizli Tanık 'Demir'in duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Güllü, "Bylock gibi kriptolu herhangi bir haberleşme aracını kullanmadım. Digitürk aboneliğim yoktur. Örgüt üyelerinde ele geçirilen 1 dolarım yok. Örgütün toplantılarına katılamadım. FETÖ/PDY için yardımcı olduğuma dair dosyada bir delil yoktur. Almanya'dan mart ayında geldim, oturma iznim vardır ve 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına çıkmayı düşünmedim. 15 aydır tutukluyum. Adli tedbir tedbiriyle tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAVURMACI 6 DURUŞMADA KONUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı "Şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ / Örgütü üyesi değilim, bilerek ve isteyerek bu örgüte yardım etmedim. Propagandasını da yapmadım" diye konuştu. Kavurmacı, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile bazı gezilere katıldığını ancak bunların dışında bir iletişiminin bulunmadığını savundu.

"KONUŞMAYI ALKIŞLAMADIM, PROTESTO ETTİM"

Kavurmacı, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'nda hükümetin tehdit edildiği konuşmayı da ayağa kalkmayarak protesto ettiğini ve konuşmayı alkışmadığını belirtti. Kavurmacı şunları söyledi: "Bu olaydan sonra hemen istifa ettim ancak istifam kabul edilmedi. NOTER aracılığıyla resmi olarak ilk istifa eden kişi benimdir. Hakkımda hediye kartı vermem ve maaşlı çalışan iki kişinin ödemelerini yapmış olmam FETÖ'ye yardım suçlaması olarak kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Haziran 2014'te yaptığı açıklamadan sonra Fatih Koleji'nde okuyan çocuklarımı okuldan aldım, başka bir okula kaydettim. FETÖ'yle işbirliği olan kimseyle iletişimim yoktur. 1 dolarım yoktur. Bylock kullanmadım. Örgütün okullarında ve yurtlarında kalmadım. Zaman Gazetesi'ne aboneliğim yoktur. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'yi destekledim. Seçimlerde AK Parti'nin resimlerini duvara kaplattırdım. Devlet büyüğüne hakaret eden Rızanur Meral'i tek alkışlamayan bendim. Yurt dışında çok sayıda mağazam olmasına rağmen yurt dışına gitmedim. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da yurt dışına gitmedim. Mayıs ayında tahliye oldum, yine gitmedim. 13 aydır tutukluyum. 4 bin 200 çalışanı olan 500 mağazası olan bir şirketin ortağıyım. 2 çalışana ödenen maaşla şirketlere el konulması izah edilemez. Tahliyemi talep ediyorum. Şirketlerimdeki kayyum kararlarının kaldırılmasını istiyorum"

Söz alan diğer sanıklarda tahliyesini talep etti. Duruşma sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI: 10 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 31'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 6. duruşması sona erdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı. Tutuklu sanıklardan Yüksel Nalbant, "Ne biliyorsam anlattım. Suçsuzum, çocuklarımı çok özledim. Tahliyemi talep ederim" dedi. Tutuklu sanıklardan Barış Şengül, çocuğunun hasta olduğunu, delil karartma durumunun olmadığını, sabit ikamet sahibi olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan İlhan Karagöz de 41 yıldır çalıştığı işyerini kapatttığını, hayatı boyunca kanunlara uygun hareket ettiğini, şimdi ise terörist olarak yargılandığını ifade ederek, "Elektronik kelepçe de olsa tahliyemi arz ederim" diye konuştu. Söz alan diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti. Sanıkların ardından avukatlara söz verildi.

"MÜVEKKİLİMİN BANKASYA'YI AYAĞA KALDIRMAK GİBİ BİR AMACI YOKTUR"

Tutuklu sanık Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün avukatı Hatice Yılmaz, müvekkili aleyhine ifade veren Gizli Tanık Demir'in ifadelerinde somut delil, tarih ve zaman kavramının olmadığının altını çizerek, Gizli Tanık Demir'in duruşmada dinlenmesini istedi. Avukat Yılmaz, "Müvekkilimin Bankasya'yı ayağa kaldırmak gibi bir amacı yoktur. Aksine banka müvekkilime zarar vermiştir. Müvekkilim 15 aydır tutukludur. Tahliyesini talep ederim" dedi.

"MÜVEKKİLİM KONUŞMAYI ALKIŞLAMADI, AYAĞA KALKMADI"

Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın Avukatı Abdullah Pehlivan da müvekkkilinin davaya konu 1 Mart 2014'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Rızanur Meral'in açılış konuşmasını alkışlamadığını ve ayağa da kalkmadığını belirtti. Avukat Pehlivan, "Müvekkilim genel kurulda terör örgütü FETÖ/PDY'ye tavrını ortaya koymuştur. TUSKON'dan istifa etmiştir. Çocuklarını okuldan (Fatih Koleji) almıştır. Kriptolu haberleşme programını kullanmamıştır. Müvekkkilimin şirketlerinin ve şahsı üzerindeki tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

10 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Taleplerin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya 2 saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, savunmalarının alınmış olması, bu aşamada adli kontrolün yeterli olacağını belirterek tutuklu sanıklardan Nalan Erpolat, Özlem Rukiye Üçüncü, Yüksel Nalbant, Ruhi Gürer, Semih Sadır, Emrullah Emre Topal, Rüstem Karaoğlan ve Harun Akca tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Nihat Kurt ve Cahit Durmaz'ın yaşları ve sağlık durumlarını da gözönünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti. Heyet 10 sanık hakkında yurtdışına çıkışını yasaklayarak her Cuma adreslerine en yakın karakola giderek imza atmalarını da karara bağladı. Mahkeme heyeti, ayrıca tahliye edilen bu 10 sanığı mal varlığı değerleri üzerindeki tedbirlerin de kaldırılmasına karar verdi. Davada tutuklu sanık sayısı 21'e düştü. Duruşma 4 Aralık'a tarihine ertelendi.