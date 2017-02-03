Topraktan çıkan kolun sırrı çözüldü

AYDIN’da zeytinlik alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki Salih Yılmaz’ı, yakın arkadaşları Ali B.S. ve Hakan A.’nın gömdüğü ortaya çıktı.
AYDIN’da zeytinlik alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki Salih Yılmaz’ı, yakın arkadaşları Ali B.S. ve Hakan A.’nın gömdüğü ortaya çıktı. İfadelerinde, sentetik esrar olan son derece ölümcül bonzai kullandıktan sonra Yılmaz’ın ölmesi üzerine korkarak gömdüklerini söyleyen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu kurbanı Salih Yılmaz'ın cesedi, topraktan çıkan kolunun fark edilmesi üzerine bulunmuştu.Kırsal Danişment Mahallesi Bozyer Mevkii’ndeki zeytinlik alanda gezenler, geçen 27 Ocak’ta, eli toprak dışında olan bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından topraktan çıkarılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan araştırmada, ölen kişinin yaklaşık 2 aydır kendisinden haber alınamayan Salih Yılmaz olduğu belirlendi. Ağabeyi Onur Yılmaz, kardeşi Salih Yılmaz’ı kolundaki dövmesi ve sırtındaki yaradan teşhis etti. Yılmaz, daha sonra toprağa verildi.
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