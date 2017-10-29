Trabzon'da 3 gol, 3 kırmızı kart

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleyi 2-1 kazandı.

29 Ekim 2017 Pazar 21:34 tarihinde eklendi.