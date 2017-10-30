Trabzon'da iki mucize kurtuluş

TRABZON'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda, 5 kilometre arayla aynı saatlerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında sürücülerin kontrolünden çıkan 2 otomobil takla atarak ters döndü. Araçları hurdaya dönen iki sürücü de burunları bile kanamadan kazayı atlattı.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ilk kaza saat 09.00 sıralarında Sürmene İlçesi girişinde meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden 35 yaşındaki Mehmet Demir'in yönetimindeki 61 AT 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirince araç 3 takla attı.

Kazada sürücü Demir, ters dönerek duran otomobilden kendi çabaları ile çıkmayı başardı. Burnu bile kanamadan atlattığı kazaya inanamadığını belirten sürücü Demir, "Ne oldu anlamadım. Bir anda direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atıp ters döndüm. Araçtan kendim çıktım. Bana bir şey olmadı" dedi.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Ulaşım, bir süre tek şeritten sağlanabildi.

TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ikinci kaza ise saat 09:30 sıralarında Araklı İlçesi Yalıboyu Mevki'inde meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden 32 yaşındaki Rıfat Gider idaresindeki 61 NA 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirince takla atarak karşı şeride geçti. Yaya kaldırımında ters dönerek duran otomobilde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kontrol amacıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen sürücü Rıfat Gider, taburcu edildi.

6 ay önce de yine bir kaza yaşadığını anlatan sürücü Rıfat Gider, "O kazada aracım pert olmuştu. Bu kazada da aynı oldu. Ama çok şükür iyiyim" dedi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.