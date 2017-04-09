Trabzonspor'da yenilmezlik serisi Beşiktaş'la bitti

SPOR Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında lider Beşiktaş’a 4-3 mağlup olan Trabzonspor’un hem 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu, hem de Avrupa Kupaları’na katılma yolunda önemli kayıp yaşadı.

Ligin ikinci yarısında namağlup ilerleyen ve yakaladığı çıkışla Avrupa Kupaları için iddialı konuma gelen Trabzonspor, Beşiktaş mağlubiyetiyle yarışta önemli bir fırsatı kaçırdı, 10 maçlık yenilmezlik serisini de noktaladı. 1’er maç eksiği bulunan 3’üncü sıradaki Galatasaray’ın 5, 4’üncü sıradaki Fenerbahçe’nin ise 3 puan gerisinde yer alan bordo mavililer, kalan 7 haftada rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmaya çalışacak. Son 7 maçında Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların 3’ünü deplasman, 4’ünü ise sahasında oynayacak.

YUSUF YAZICI: "KAYBEDERKEN DE KAZANILIRMIŞ"

Beşiktaş karşısında kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı paylaşımda takıma destek veren herkese teşekkür etti, "Bazen kaybederken de kazanılırmış. Unutulmaz bir atmosfer yaşatan taraftarlarımıza, bizi ekran başında destekleyen herkese ve sahada futbol keyfine katkı koyan tüm abi ve arkadaşlarıma teşekkürler. Çalışmaya ve gelişmeye devam" ifadelerine yer verdi.

YANAL, OYUNCULARINI TEBRİK ETTİ

Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal’ın, 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından futbolcularını ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ettiği öğrenildi. Yanal’ın, öğrencileriyle yaptığı konuşmada, "Üzülmeyin, moralinizi bozmayın" dediği öğrenildi..

TAKIMA 2 GÜN İZİN

Trabzonspor’da Beşiktaş maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Bugün ve yarını izinli geçirecek olan bordo mavililer, Salı günü saat 19.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 28’nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELER MÜCADELEDEN MEMNUN

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Beşiktaş’a 4-3 mağlup olan Trabzonspor’un ortaya koyduğu performanstan memnun kaldı, ‘Galiptir bu yolda mağlup’ yorumunu yaptı.

Günebakış Gazetesi, "Galiptir bu yolda mağlup!", "10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp Avrupa için savaşan Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde kaybederken kazandı! Futbolu ve mücadelesi ile taraftarlarına güven veren bordo mavililer, 4-3’lük mağlubiyete rağmen, 'Galiptir bu yolda mağlup’ dedirtti" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "Teşekkürler çocuklar", "Trabzonspor Dozer gibi oynadı, Kazım gibi sevdi ama 90+1’de Ali Palabıyık’ın vermediği faul sonrası Atiba'yı tutamadı" yorumunu yaptı. İlkhaber Gazetesi, "Olmayınca olmuyor!", "Karadeniz Fırtınası kazanmaya çok yakında ancak olmadı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Ekspres Gazetesi, "Vurdi vurdi vurildi!", "Müthiş gecede geriye düştük, öne geçtik, sonunu getiremedik" ifadelerine yer verdi. Karadeniz Gazetesi, "Akyazımız oldu karayazımız", "Muhteşem taraftar, muhteşem oyun, son dakikada yıkılan hayaller" yorumunda bulundu. Sonnokta Gazetesi, "Fiyakamızı bozduk", "Trabzonspor’un 2’nci yarıdaki yenilmezliği Beşiktaş karşısında son buldu" başlıklarını kullandı.