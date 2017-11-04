Trafik kazasında şehit olan Yüzbaşı'nın baba evinde yas

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde şehit olan 2 güvenlik korucusu için düzenlenen cenaze töreninden dönerken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Yüzbaşı 26 yaşındaki Burak Bilen'in, Bolu'daki baba evine ateş düştü.

Kaza, Şemdinli'de dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Kazada 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda Merkez Komutanı Yüzbaşı Burak Bilen, şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı. Acı haberi Bolu Valisi Aydın Baruş, dün gece şehit Yüzbaşı Bilen'in Yaşamkent Mahallesi'nde oturan annesi Nurhayat ve babası Yakup Bilen çiftine acı haberi verdi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

Sabah da Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin anne ve babasına taziye ziyaretinde bulundu. Milletvekili Ercoşkun, "Şemdinli’de gerçekleşen terör saldırısında 6 askerimiz ve 2 korucumuz şehit olmuştu. Bu şehitlerimizle ilgili bölgede yapılan törenlere katılan Bolulu hemşehrimiz, kardeşimiz, aslanımız dönüşte gerçekleşen bir trafik kazası neticesinde şehit olmuştur. Ülkemizin, Bolumuzun başı sağolsun" dedi. Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,

"Hakkari Şemdinli ilçesinde görevden dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu Bolu Ulumescit Köyü nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Burak Bilen şehit olmuştur" denildi.

Kardeşi Türk Hava Yolları'nda pilot olan 13 yıllık asker Yüzbaşı Burak Bilen'in cenazesi bugün ikindide kılınacak namaz ardından toprağa verilecek.