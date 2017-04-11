Trafik sigortası prim tutarları belli oldu

Tavan fiyat uygulamasına göre yeni prim tutarları illere göre değişirken İstanbul’da kaza yapmamış sürücülerin araçları 470 liraya sigortalanacak.

Hazine genelgesiyle belirlenen tutarlara göre sigorta primi 7 ayrı basamakta düzenlendi. İlk kez araç sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamaktan başlıyor.

İstanbul için 4. basamak 855 liralık primi öngörüyor. Sürücü kaza yaptıkça daha fazla prim ödeyeceği 3., 2. ve 1. basamağa geçiriliyor.

En fazla prim 1. basamakta ödeniyor. Bu rakam İstanbul için 2,137 lira. 4. Basamaktan başlayan sürücü 3 yıl hasar ödemesi almazsa 7’nci basamağa geçiyor ve en düşük primi ödemeye hak kazanıyor.

Bu prim İstanbul için 470 lira. Türkiye genelinin belirlendiği İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri için 7. basamak olan tavan fiyat primi otomobilde 444 lira oldu. Primler bazı illerde 438 liraya kadar düşüyor.

Yarın başlayacak uygulamanın sigorta primlerinde yaklaşık yüzde 20 indirim getirmesi bekleniyor.