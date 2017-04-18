TRT'nin acı kaybı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, gazeteci Saip Ertem 17 Nisan 2017 Pazartesi günü vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun, Saip Ertem’in ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz, Saip Ertem’i kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Saip Ertem’i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Saip Ertem’in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Saip Ertem’in cenazesi 18 Nisan 2017 Salı günü (Bugün) ikindi namazının ardından Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nden alınarak Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Saip Ertem’in Özgeçmişi

1947 yılında Sinop’da doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi.

Mesleğe 1977 yılında TRT İstanbul Televizyonu’nda başladı. Prodüktör olarak görev yaptı.

Basın Meslek Kuruluşları’ndan çeşitli tarihlerde Başarı Ödüllerine, [Cengiz Polatkan Ödülü (1982), Günaydın Gazetesi Ödülü (1982), Tele Magazin Ödülü (1984)] değer bulundu.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Saip Ertem Sürekli Basın Kartı taşıyordu.