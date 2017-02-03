Trump, İstanbul'da tiyatro sahnesinde

TİYATRO ve sinema oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu, tiyatro oyununda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ı canlandıracak.

Trump AVM’de 13 Şubat Pazartesi günü sahnelenecek "Aşk -ı Memduh" adlı tiyatro oyununda ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ı canlandıracak. Yazıcıoğlu’na oyunda Nurseli İdiz, Volkan Severcan ve Melda Gür eşlik edecek.

Erhan Yazıcıoğlu, seyircilerin değişik bir komedi oyunu ile karşılaşacağını ifade ederek, "Trump’ın dünya için ne kadar yararlı olacağı tartışılır ama bir oyuncu için çok önemli bir kaynak olacağı da şüphesiz. Aşk ilişkilerinin, dünya sorunlarının, biraz politikanın olacağı değişik bir komedi oyunu ile karşılaşacak seyirciler. Tüm dünyada herkesin keyifle seyredebileceği bir oyun oldu" diye konuştu.

Orhan SENCER / İSTANBUL (DHA)