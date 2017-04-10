'Trump, Rusya ile ilişkileri bozabilir'

Kosaçev gazetecilere yaptığı açıklamada, “Trump’ın Rusya ve İran’a Suriye’yi desteklemesi sebebiyle yaptırımlar uygulama imkanını görüşmesi haberleri Amerikalı liderin füze saldırısıyla planladığı tüm hedeflere ulaşmadığını gösteriyor. Bu her şeyden önce Suriye’de kanla beslenenleri sakinleştirmek geliyor. Fakat böylelikle Trump çok tehlikeli bir yola giriyor. İlk olarak, onlar hiçbir zaman sakinleşmeyecekler. Bunun aksine, bu yolla Rusya ile ilişkileri bozmak mümkün” dedi.

Trump’ın bu şekilde hareket ederek geri çekilmek için kendisine başka yol bırakmayacağını belirten Kosaçev, “Esad’ı destekleme yüzünden cezalandırma yönünde ne kadar eylem gerçekleştirilirse, Rusya veya İran’ın objektif soruşturma şansı o kadar az olacak” dedi.