Trump Rusya'da, Putin'i geride bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, “Medialogiya” şirketinin listesine göre Ocak ayında Rus basınında en çok adı geçen kişi oldu, böylelikle Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i geride bıraktı. Bunun üzerine açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Danışmanı Dmitri Peskov, hiç kimsenin liderlik için yarışmadığını bildirdi.

“Vedomosti” gazetesinde yer alan habere göre, Donald Trump’ın basın endeksi 1.8 milyonu geçti ve bu Trump’ı Ocak ayı sonunda Rus basınında en çok adı geçen kişi haline getirdi. Putin’in endeksi ise 1.15 milyonda kaldı.

Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hiç kimse liderlik için yarışmıyor. Aydan aya bu liste değişebilir” dedi.

“Medialogiya” Basın Danışmanı Nadejda Jukovskaya, bunların sadece bir ayın verileri olduğunu ve değerlerin eski seviyesine dönerek Putin’in tekrar zirveye çıkacağını ifade etti.

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Şubat (DHA)