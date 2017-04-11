Trump’ın Anayasa Mahkemesi’ne atadığı Yargıç Gorsuch göreve başladı

Demokrat Partililerin engel olma girişimini aşarak ABD Senatosu’nda adaylığını kabul ettiren Neil Gorsuch için ilk tören, Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts tarafından Anayasa Mahkemesi’nde düzenlendi. Daha sonra Beyaz Saray bahçesinde Başkan Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence’in katıldığı bir tören düzenlendi.

Trump, Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD demokrasisi için tarihi bir günde bir araya geldiklerini belirtti ve Gorsuch’ı, "güvenilir, eşsiz kabiliyetleri olan biri" olarak tanımladı. Trump ayrıca, ‘Amerikalılar, anayasaya bütünüyle sadık kalacak, davalara kişisel tercihlerine göre değil, hak ve hukuk temeline dayanarak tarafsız olarak bakacak birini görecekler’ dedi.

Gorsuch, yemin ettikten sonra yaptığı konuşmaya, kendisini aday gösterdikleri için ABD Başkanı Trump ile yardımcısı Pence’e teşekkür ederek başladı ve ‘Anayasa ve bu büyük ulusun tüm yasalarının güvenilir hizmetkarı olacağım’ dedi.

Başkan Trump’ın ocak ayında Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadığı Gorsuch’ın adaylığı geçtiğimiz hafta ABD Senatosu’nda, tartışmalı bir süreç sonrasında 45’e karşı 54 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi Partili senatörlerin hiçbiri Gorsuch’a karşı oy kullanmazken, 3 Demokrat Partili senatör de Gorsuch’un adaylığını destekledi. Anayasa Mahkemesi’nin en son üyesi olan 49 yaşındaki Gorsuch’ın Anayasa Mahkemesi’ne katılmasıyla, çoğunluk muhafazakarların eline geçti.