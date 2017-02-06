Trump'ın İran oyunuı

ABD'nin etkili gazetelerinden The Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya ve İran arasındaki askeri ve diplomatik işbirliğini bozmak için yol aradığını yazdı.

The Wall Street Journal, ABD yönetimi temsilcilerinin açıklamalarına dayanarak yaptığı haberde, “Rusya ve İran’ın arasını bozma imkanı varsa, biz bunu araştırmaya hazırız” denildi.

The Wall Street Journal kaynaklarına göre; Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni strateji, Donald Trump’ın Rusya ile ilişkilerin düzelmesini hedefliyor.

Haberde, Washington’un Rusya’yı Sovyetler Birliği ile karşılandığı zaman tehdit olarak görmediği, bu yüzden Trump’ın ilk olarak İran’ı engellemeye odaklandığı belirtildi.

Siyamend Kaçmaz / Moskova, (DHA)