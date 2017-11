Trump'tan 'yeşil kart' mesajı

ABD’nin New York kentinde Salı günü kiralık kamyonetle yayaların ve bisiklet sürücülerinin arasına dalarak 8 kişinin ölümüne, 12’den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan Özbek asıllı Sayfullo Saipov’un, ‘yeşil kartlı’ olarak ABD’de yaşadığının ortaya çıkması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, her yıl yapılan yeşil kart çekilişini hedef aldı. Kamuoyunda ‘Yeşil Kart Piyangosu’ olarak bilinen ABD Çeşitlilik Göçmen Vizesi programının kaldırılması gerektiğini savunan Trump, ‘liyakata dayalı bir göçmenlik sistemi uygulanmasını istediğini’ söyledi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden bu sabah yaptığı açıklamalarda, saldırgan Saipov’un, yeşil kart sahibi olması nedeniyle 2010 yılından bu yana yasal olarak ABD’de yaşıyor olmasına gönderme yaptı. ‘Yeşil Kart Piyangosu’nun, uygulamaya sokulmasında etkisi olan Demokrat Partili New York Senatörü Chuck Schumer’i de eleştiren Trump, ‘Yeşil kart uygulaması bir Chuck Shummer harikası. Liyakata dayalı bir sistem istiyorum’ dedi.

Chuck Shummer, New York’ta yaşanan saldırının ardından yaptığı açıklamalarda, ABD’ye vize ya da yeşil kart ile gelecek kişilerin çok daha sıkı denetimden geçirileceğini duyuran Trump’ı, konuyu siyasileştirmekle suçladı. Yazıl bir açıklama yapan ABD Senatosu Azılık Lideri Schummer, ‘Göçmenliğin ABD için iyi bir şey olduğuna her zaman inandım ve inanmayı da sürdürüyorum. Başkan Trump, ulusal trajedi anlarında her zaman yaptığı gibi konuyu siyasileştirmek ve ABD’yi bölmek yerine, gerçek çözüm üzerine; son bütçe teklifinde kesinti yapmayı önerdiği terörle mücadele bütçesine odaklanmalı. Başkan’ı, yaşamsal önemde terörle mücadele bütçesine getirmek istediği kesintileri hemen geri almaya çağırıyorum’ dedi.