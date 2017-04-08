Tuncay Özkan’ın sözlerine inceleme

CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan ve Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Maçka İlçesi’nde parti otobüsü üzerinde konuşurken sivil polislerle yaşanan gerginliğin, bazı internet siteleri tarafından, “CHP Milletvekilleri polis it dedi “ diye yansıtılması konusunda Trabzon Valiliği'nden açıklama yapıldı. Trabzon Valiliği konunun incelendiğini ve gelişmelere göre adli işlem yapılması için girişimde bulunulacağını duyurdu.

Olay Maçka İlçesi’nde dün meydana geldi. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, öğle saatlerinde parti otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Milletvekili Özkan’ın konuşması sürerken Milletvekili Pekşen, otobüsünün arkasında bulunan bazı kişilerle tartıştı. Bu tartışma üzerine sinirlenen ve konuşmasını yarıda kesen Milletvekili Özkan da, otobüsün arkasına yönelerek söz konusu kişilere tepki gösterdi, polisin müdahale etmesini istedi.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği gerginliğe ilişkin videonun yayınlandığı bazı internet haber sitelerinde, Milletvekili Özkan’ın tartıştığı sivil kişilere, ‘İt’ şeklinde hitap ettiği iddia edildi.

MİLLETVEKİLLERİ YALANLAMIŞTI

Gelişme üzerine CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan ile Haluk Pekşen dün açıklama yaptı. Sosyal medyada geniş tepkilere neden olan olaya ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansımadığı belirtilen açıklamada, “Miting devam ederken konuşmaların yapıldığı otobüse doğru gelen sivil giyimli 2 şahıs, el kol hareketleri yaparak provokasyon yapmaya çalışmışlardır. Otobüsün üzerinde konuşma yapan milletvekillerimiz de bu şahıslara yönelik olarak, 'Gidin buradan, çek git’ diyerek provokasyon girişimini önlemiş ve polisleri göreve çağırmıştır. Ancak yaşanan olay çeşitli internet siteleri tarafından, ‘CHP milletvekilleri polise it dedi’ şeklinde çarpıtılarak yansıtılmıştır. Yapılan bu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

VALİLİK: ADLİ İŞLEM İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMDE BULUNULACAK

Konuyla ilgili olarak Trabzon Valiliği’nden bu sabah bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Cuma günü ilimiz Maçka İlçesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi seçim otobüsü üzerinde konuşma yapmakta olan İzmir milletvekili Tuncay Özkan’ın sinirli bir şekilde; kamu düzeni ve güvenliği ve aynı zamanda parti heyetinin de güvenliğini sağlamakla görevli olan sivil giyimli güvenlik görevlilerine yönelik sarfettiği, sosyal medyada ve kamuoyu gündeminde yer alan sözler ile oluşan hadise hususunda idari inceleme başlatılmış olup, safahata göre adli işlem yapılması hususunda gerekli girişimde bulunulacaktır.”