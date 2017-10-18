Tunceli'de çatışma!

TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi'nde, 2 terörist ve onlara erzak götüren 2 terör örgütü yandaşı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terör örgütü yandaşı öldürülürken, diğer 3 kişi kaçtı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ovacık İlçesi kırsalında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca dün bir operasyon başlatıldığı belirtildi. Bir grup terör örgütü mensubunun erzak temin ederken, görülmesi üzerine güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Çıkan çatışmada teröristlere malzeme temin eden 1 işbirlikçi/kurye iki ateş arasında kalarak hayatını kaybetmiş, 1 işbirlikçi/kurye ve 2 terörist olay yerinden kaçmıştır. Olay bölgesinde yapılan arama/tarama faaliyetlerinde, 3 adet büyük tüp, 100 adet büyük pil 12 adet kar beresi, 6 adet silah yağı, 1 adet testere, 10 çift mekap ayakkabı, 12 adet çakmak gazı, 5 adet tıraş makinesi, 1 DVD oynatıcı, 10 kg pekmez, 25 kg sıvı yağ, 204 paket bisküvi, 250 kg un, 20 kg tütün 25 kg tulum peyniri, 150 kg şeker, 16 kg zeytin, 8 kg reçel, 9 kg tahin, 40 paket makarna, 48 adet konserve, 24 adet koli bandı, 150 adet hazır çorba, 2 rulo ip ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

Öte yandan öldürülen iş birlikçinin, Ovacık nüfusuna kayıtlı, 27 yaşındaki Gökhan Keskin olduğu ve cenazesinin otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.