Tunceli'de polis helikopteri düştü, 7 polis 2 hakim

TUNCELİ’den kalktıktan sonra Pülümür ve Ovacılık’ta 16 Nisan’da görev yapan hakim ve özel harekat timini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait helikopterle telsiz teması Ovacık İlçesi’ne bağlı Çambulak kırsalı yakınlarında saat 11.30’da kesildi. Bölgeye hem karadan hem de havadan arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Helikopterin Diyarbakır merkezli Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Diyarbakır’dan kalkan helikopterin önce Tunceli’ye gittiği bildirildi. Tunceli’den kalkan helikopterde 1 hakim, 7 polis özel harekat timi, 1 astsubay ve 3 pilot bulunuyordu. Helikopter, referandumda görev yapan hakim ve polisleri görev noktalarına bırakmak üzere havalanmıştı.

YOĞUN SİS VAR

Bölgede yoğun sisle birlikte görüşün kısıtlı olduğu öğrenildi. Uzmanlar, muhtemel düşük görüş şartları nedeniyle kazanın gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.

ARAMA KURTARMA UÇAKLARI SEVK EDİLDİ

Hava Kuvvetleri, bölgede arama kurtarma çalışmaları için Diyarbakır’dan CN235 tipi uçağı yönlendirdi. Havadan İhbar Kontrol (HİK) olarak adlandırılan E-7T Barış Kartalı uçağı da Tunceli’de helikopterden gelecek sinyali tespit etmek için uçuyor. Özel donanıma sahip bu uçaklar, çarpma ile devreye giren özel sinyali tespit edebiliyor. Bölgede ayrıca Malatya’dan kalkan 2 Sikorsky S-70 arama kurtarma helikopteri de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

S-70’LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Amerikan Sikorsky şirketinin imalatı S-70 Black Hawk tipi helikopterler, genel maksat amaçlı kullanılıyor. Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Tam yüklü 7 bin 375 kilogram ağırlıkla havalanabilen helikopter, 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70’ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor.

TUNCELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği; Pülümür'den saat 11.40 ta havalanan helikopterden 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerendirilmekte olup bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedilmiştir.