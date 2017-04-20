Tünelde korkunç kaza

ARTVİN’in Borçka ilçesi Murgul tünelinde iki araç çarpıştı. Kazada 52 yaşındaki Hüseyin Terzi ile 67 yaşındaki Saadet Yıldız olay yerinde, 36 yaşındaki Sevinur Yıldız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarındacivarlarında Murgul Tüneli’nde meydana geldi. Murgul’dan Rize yönüne giden Hüseyin Terzi yönetimindeki 53 AJ 766 plakalı otomobil, tünel içinde karşı yönden gelen 38 yaşındaki Turgay Yılmaz Yıldız’ın kullandığı 08 DD 132 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil sürücüsü Hüseyin Terzi ile kamyonet sürücüsünün annesi 67 yaşındaki Saadet Yıldız olay yerinde, eşi 36 yaşındaki Sevinur Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Turgay Yılmaz Yıldız ile çocukları 3 yaşındaki Mustafa Kemal ve 1 yaşındaki Remzi Çağatay Yıldız, Artvin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.