Turgutlu'da ev yangını

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki tek katlı ev, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında zarar gördü.

Turgutlu'nun Albayrak Mahallesi Yaylalıkapı Sokak üzerindeki Gürsel Koçaş'a (42) ait evde bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangın, kahvaltı yapan ev sakinleri arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı 2 itfaiye aracı alevlere müdahale etti. Yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, itfaiye görevlileri uzun süre soğutma çalışmalarını sürdürdü. Oy kullanmak için Antalya'dan evine gelen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Gül Koçaş dumandan etkilenirken, can kaybı olmadı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.