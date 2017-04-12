Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Marmaris D-Resort Grand Azur otelde, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Yeni sezon öncesi sorunlar, sıkıntılar konuşuldu. Turizm sezonu için neler yapılabileceği tartışıldı. Toplantıda konuşan Bakan Avcı, şöyle dedi:

"İnşallah sizlerin de desteğiyle turizmimizi eski günlerinden de iyi bir duruma getireceğiz. Turizm aynı zamanda bir algı yönetimi sektörüdür. Turizmci ağlamaz. Ağlayan işletmelere kimse iyi gözle bakmaz. Hiçbirimiz, kapısında durmadan şikayet eden dükkan sahibinin dükkanına girmeyiz. Dolayısıyla bizler iyi oldukça, sektör iyi olur. Hiç değilse, iyi dedikçe iyi olma potansiyeli artar. Burada bir 'Murphy Kanunu' var. Kötü dedikçe de kötüye gitme potansiyeli artar. Bu nedenle turizmciler her zaman dik durmak durumundadırlar. 2016 yılında bu bakımdan sektör iyi bir sınav verdi. Gerçekten ağır bir darboğazdan geçtik. İstihdam ve diğer yakıt ve benzeri desteklerle sektör, 2016 yı en iyi şekilde atlattı."

"ÇEŞİTLİLİK ARTARSA İLK 3'E GİRERİZ"

Bakan Avcı, ülkede yıllardır turizminin 'deniz, kum ve güneş' olarak pazarlandığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu dar parantezle bile dünyada turizm bakımından ilk 6 ülke arasına girdik. Ancak bundan sonra bu parantezi sağlık, kongre, doğa, spor gibi çeşitlendireceğiz. Bu çeşitliliği arttırdığımız takdirde, ilk 3 sıraya girmememiz için hiçbir neden yoktur. Kimsenin de aklında bir soru işareti kalmasın. Türkiye bunu başarabilecek istek, güç ve yapıya sahiptir."

Son 15 yılda bu potansiyelle turizmde büyük bir başarı hikayesinin altına imza attıklarını belirten Bakan Avcı, 2023 hedefleri arasında olan, dünyada ilk 10 ülke arasına girme hedefinin turizmde şimdiden yakalamış olduğunu söyledi. Avcı, "2002 yılında 13 milyon olan turist sayımız 2015'e geldiğimizde 40 milyona ulaşmıştı. Turizm gelirimiz aynı dönemde 12.5 milyar dolardan 31.5 milyar dolar mertebelerine ulaşmıştı" dedi.

Bakan Avcı'nın konuşmasının ardından, toplantı basına kapalı devam etti.