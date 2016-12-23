Turizmciler bunalımda, krizden çıkmanın yollarını arıyor

Skal Marmara Kulübü Türk turizminin içinde bulunduğu sorunları ve çözüm önerilerini konuşmak üzere Kozyatağı Kozzy Kültür Merkezi konferans salonunda turizmcilerle bir araya geliyor. Skal Marmara Üyesi, deneyimli turizmci Emre Tunç’un eşi Yardımcı Doçent Dr. Yonca Tunç’un turizmde kriz yönetimini ve çözüm önerilerini içeren “Zor zamanlarda başa çıkma ve stress yönetimi” başlıklı sunum yapacak. Böylece Skal Marmara Kulübü Türk turizminin içinde bulunduğu sorunları ve çözüm önerilerini konuşmak üzere yılbaşı gala yemeğini iptal etti.

İNTERAKTİF SÜRECEK

Toplantının karşılıklı görüş alışverişi ile devam edeceğini belirten Skal Marmara Başkanı Murat Yumak “Toplantı Türkiye Otelciler Birliği-TÜROB, Profesyonel Otel yöneticileri Derneği-POYD ve diğer turizm kuruluşları tarafından destek gördü. Türk turizmi için hayati konuların ele alınacağı ve Pernod Ricard Turkey Türkiye Satış Direktörü Fadıl Taşgın’ın desteklediği bu toplantıya oteller, yöneticiler, acenteler ve turizm sektörünün tüm bireylerinin katılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

MURAT YUMAK: ÇÖZÜM YOLLARı BULMAKTA ZORLANıYORUZ

Skal Marmara Kulübü Başkanı Murat Yumak “ “Birçok olumsuzluklar ve umutlarla girdiğimiz 2016 yılını sayılı günler sonrasında geride bırakacağız. Dünyada, özellikle ülkemizde ve turizm sektörümüzde, ardı ardına yaşanan terör olayları, dış siyaset, komşu ülkelerde yaşanan durumlar, ekonomik krizler, belirsizlikler her Türk vatandaşının olduğu gibi turizm emekçileri olarak hepimizi üzmektedir. Yönetici koltuğundan baktığımızda bu sürecin yönetilmesinde çözüm yolları bulmakta hepimiz zorlanıyoruz” dedi

GALA YEMEĞİ YERİNE SORUNLARA ÇÖZÜM TOPLANTISI

Murat Yumak, Skal International Marmara Kulübü Yönetim Kurulu olarak , bu yıl yılbaşı gala yemeği yerine 22 Aralık 2016 Perşembe akşamı saat 19:15 de Kozyatağı Kozzy Kültür Merkezi konferans salonunda kokteyl sonrasında turizmin ortak sorunlarının konuşulacağını bildirdi. Skal Marmara Üyesi, deneyimli turizmci Emre Tunç’un eşi Yardımcı Doçent Dr. Yonca Tunç'un yaşanan olaylar karşısında yapılanlara karşı oluşturulması gereken "kriz yönetimi" hakkında sunum yapacağı bildirildi.