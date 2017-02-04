Turizmde 'marka şehir' farkı

2000'li yılların başından itibaren Türkiye'nin en çok turist ağırlayan kenti unvanını elinde bulunduran Antalya, son iki yıldır başa baş olduğu İstanbul'un neredeyse yarısına düştü. En büyük neden ise 'marka şehir' farklılığı olarak gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016 yılında Türkiye'ye giriş- çıkış yapan ziyaretçilerle ilgili bülteni yayınlandı. 2016 yılında Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı önceki yıla göre yüzde 30.05 oranında düştü. 2015 yılında 36 milyon 244 bin 632 olan yabancı ziyaretçi sayısı 2016'da 25 milyon 352 bin 213'e geriledi. 2015'e göre Türkiye'nin toplam turist kaybı 10 milyon 892 bin 419 olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak- Aralık döneminde Türkiye'ye gelen 25 bin milyon 352 bin turistin 615 bin 477'sini ise günübirlikçiler oluşturdu.

ANTALYA LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Geçen yıldaki turizm verilerine göre Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kenti ve 'turizmin başkenti' olarak adlandırılan Antalya'nın son iki yıldır küçük farklarla birinciliği kaptırdığı İstanbul'la aradaki farkı bu kez neredeyse yarı yarıya arttı. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapıları bakımından 9 milyon 217 bin 644 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul bu rakamla, 2016'da Türkiye'ye gelen toplam turist sayısının yüzde 36.36'sının giriş yaptığı il oldu. İkinci sıradaki Antalya ise 5 milyon 952 bin 496 turist sayısıyla toplam turist sayısının yüzde 23.48'ine sahip oldu. Üçüncü sıradaki Edirne'den Türkiye'ye 2 milyon 845 bin 352 turist giriş yaptı. Dördüncü sıradaki Artvin'den 2 milyon 353 bin 472 kişi, beşinci sıradaki Muğla'dan da 1 milyon 657 bin 736 kişi Türkiye'ye giriş yaptı.

EN ÇOK ALMANYA'DAN GELDİ

Bakanlığa bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göre, 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemize gelen yabancıların milliyetlerine göre dağılımında Almanya 3 milyon 890 bin kişiyle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise Gürcistan 2 milyon 206 bin kişiyle ikinci sırada gösterilirken, İngiltere 1 milyon 711 bin 481 bin kişiyle üçüncü sırada gösterildi.

2000'li yıllardan itibaren büyük bir gelişme gösteren Antalya, Türkiye'nin en çok turist ağırlayan kenti olarak 'Turizmin Başkenti' unvanını kazanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2000 yılından beri sürekli artan İstanbul'un son 16 yılda sadece 2010'da küçük bir kayıp olduğu ve 2013'de Antalya'ya yaklaştığını söyledi.

İSTANBUL'UN GERİSİNDE

2014 ve 2015 yıllarında iki ilin turist rakamlarının birbirine çok yakınken kriz yılı 2016'da İstanbul'un Antalya'nın neredeyse iki misli turist sayısını yakaladığını belirten Yavuz, bu nedenleri şöyle sıraladı;

"Dünya turizminin birçok olayla sarsıldığı 2016 yılında İstanbul'a bütün olanlara rağmen 9 milyon turist gelmesi şehrin önemli bir marka olduğunu gösteriyor. İstanbul'un marka değerinin son yıllarda önemli ölçüde artması. İstanbul havalimanının uluslararası geçiş noktasını oluşturması. 2010 Kültür şehri olması ile birlikte kültürel değerlerinin ön plana çıkması. Dünyaca bilinen kongre ve toplantılara ev sahipliği yapması. Önemli dünya markalarının yeni otellerle İstanbul'a gelmesi. İstanbul turizminin belli bir pazara bağlı olmayıp, bütün ülkelere hitap etmesi. İstanbul 110 ülkeden turist alıyor. 'Her şey dahil'e dönmemesi, güneş ve deniz yerine gezme ve seyahat etmeyi ön plana çıkarması. Antalya'nın bir marka şehir olamaması. TV dizilerinde İstanbul görsellerinin kuvvetli olarak vurgulanması ile Arap, Balkan ve Ortadoğu ülkelerinden turist potansiyeli arttı."

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)