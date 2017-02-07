Türk bayrağı açılınca...

2000 yılında İstanbul'daki Galatasaray maçı öncesi öldürülen iki Leeds United taraftarına atıfta bulunularak yapılan bu hareket sonrası bayrağı açan taraftar polis tarafından göz altına alındı.

West Yorkshire Polisi konuyla ilgili, "Bunu gerçekleştiren erkek şahıs stattan çıkarıldı ve bayrağa el konuldu. Bu hafta konu hakkında onunla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. Huddersfield Town basın sözcüsü de "Neler olduğunun farkındayız. Şu anda olayın kamera görüntülerini toplamay çalışıyoruz. Öncelikle bütün detayları öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

5 Nisan 2000'de Christopher Loftus ile Kevin Speight isimli Leeds United taraftarları İstanbul'da bıçaklanarak hayatlarını kaybetmişti. (Ajansspor)