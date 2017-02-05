Türk Büyükelçiliklerinde sinek uçurulmuyor

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastın ardından, Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik muhtemel eylemlere karşı alınan önlemler gündeme gelmişti. Geçmişte Türk büyükelçiliklerine yönelik ASALA’dan PKK’ya kadar terör örgütlerinin saldırılarda bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Tüm temsilciliklerimizin terör saldırılarına karşı müteyakkız olması esastır” ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından Meclis gündemine taşınan konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Sınavla seçiliyorlar

Yurt dışı temsilciliklerimizde güvenliğin sağlanmasını teminen, bulunulan ülke koşulları dikkate alınarak, ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde yapılan tehdit ve risk analizleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Dış temsilciliklerimizin güvenliği, Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları arasından sınavla seçilen ve ‘Ataşe’ unvanıyla yurt dışına atanan koruma görevlileri tarafından sağlanmaktadır.

431 KORUMA GÖREVLİSİ İŞ BAŞINDA

Dış temsilciliklerimize tahsis edilen koruma görevlisi kadroları, temsilciliklerimizden gelen değerlendirme ve talepler ile bulunulan ülkedeki güvenlik koşulları ve tehdit unsurları bağlamında, Bakanlığımız ve yetkili makamlarımızla oluşturulan güvenlik değerlendirmeleri uyarınca tespit edilmektedir. Bu çerçevede, yurt dışındaki temsilciliklerimizde halen 431 koruma görevlisi görev yapmaktadır. Güvenlik riskinin yüksek olduğu ülkelerde ise özel harekat polisleri üçer aylık dönemlerle geçici olarak görevlendirilmektedir. 16 dış temsilciliğimizde 206 özel harekat görev yapıyor.

Akşam