Türk insanı modern ve akıllı mutfakları tercih ediyor!

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte mutfak ve beyaz eşya üreticileri daha fazla insan odaklı ürünler geliştiriyor. Geliştirilen bu ürünler her kesimden Türk insanı tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni eve yerleşenler, mutfakları ve beyaz eşyalarını yenileyenler en son teknoloji ürünlerini tercih ediyor.

Bu konularda Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından biri olan LG, geliştirdiği ürünlerle Türkiye’nin beğenisini kazanıyor.

LG ile Mutfaklar Daha ‘’Akıllı’’

Başta akıllı telefonlar ve yeni nesil televizyonlar olmak üzere tüketicilere sunduğu üstün teknolojileri beyaz eşya kategorisinde de uygulayan LG, InstaView Door – in Door buzdolabıyla da hayatı güzelleştiren yeniliklere devam ediyor.

Kapıyı Açmadan Kullanım İmkânı

LG’nin yeni amiral gemisi Door – in – Door buzdolabında InstaView özelliği sayesinde sadece iki dokunuşla şeffaf hale gelen 29 inçlik bir dokunmatik LCD ekran bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar dolabın kapağını açmadan içindekileri anında görebiliyorlar. Böylelikle soğuk hava kaybına çözüm sağlanıyor.

Buzdolabınız Cebinizde!



LG Smart ThinQ ile evde değilken bile akıllı telefonunuzla buzdolabınızı kontrol edebilir ve arıza teşhisi yapabilirsiniz. Akıllı telefonunuz ile basit bir dokunuşla buzdolabı sıcaklığınızı kolayca ayarlayın, buzdolabınızda arıza teşhisi yapın.

%32’ye Kadar Enerji Tasarrufu



LG’nin İnverter Linner Kompresörü, buzdolaplarında devrim yaratarak %31’ye kadar enerji tasarrufu, en yüksek düzeyde dayanıklılık ve gıdaları daha uzun süre taze tutmak için en uygun sıcaklık kontrolünü sağlar.

Daha Taze Daha Sağlıklı



InstaView Door – in – Door buzdolabında bulunan FreshBalancer ve Moiste Balancer özellikleri ile doğru nem oranını ayarlayarak yiyecekleriniz daha uzun süre taze kalmasını sağlayarak sağlıklı bir koruma teknolojisi sunar. Hygiene Fresh doğal malzemelerle üretilmiş 5 aşamalı filtre sistemi ile yiyeceklerinizi daha taze ve sağlıklı tutar.

Modern Tasarım

InstaView buzdolabı modern dış yapısı yanı sıra kullanışlı içyapısı ile de hayatınızı kolaylaştırır. İçecek rafları ve küçük ürün gözleriyle içecek ve yiyeceklerinizi kullanıcı dostu tasarımıyla, uygun sıcaklıklarda muhafaza etmenizi sağlar.