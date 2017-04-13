''Türk Milletine ihanet eden taş kesilir''

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da yaptığı konuşmada,“Türkiye’ye ihanet eden taş kesilir taş. Türk Milleti’ne ihanet eden taş kesilir taş. 16 Nisan’da bu halkın ahını alanlar yine taş kesilecekler ve sandığa gömülecekler hiç endişeniz olmasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Ordu’ya geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Evet Platformu Ordu Buluşması programına katıldı. Burada sağanak yağmur altında gerçekleştirilen programda vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı. Miting alanın çevresi Türk Bayrakları ve afişlerle donatıldı. Konuşma yapmak üzere hazırlanan platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak vatandaşları selamladı.

EZE EZE GELELİM

Pazar güntü herkesi sandık başına gitmeye çağıran Erdoğan, “7 Haziran'da ülkemizin zayıf düştüğünü sanıp, sırtlanlar gibi saldırdılar. Milletimizden aldığımız destek ve yetkilerimizle duruma el koyduk ve ülkemizi yeniden seçime götürdük. Yeniden istikrar sağlandı. 15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihaneti ile karşılaştık. Ordu'nun terörle mücadelede 17 şehidi var. Dün İstanbul'da şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikteydim. Onların güçlü duruşunu gördükçe güvenim arttı. Sakın ha benim bir oyumdan ne olacak demeyin. Pazar günü herkes sandığa. Nerede akrabanız varsa arayacaksınız. Oylarını kullandılar mı soracaksın ki eze eze gelelim. Batı'ya cevap olacak tamam mı? Unutmayın bir komutan vatanı kurtarır, bir oyda yeri geldiğinde ülkenin geleceğini belirler. Onun için 16 Nisan'da tek bir oyun bile ziyan olmasına izin vermeyin” dedi.

MİLLETİN HUZURUNU KAÇIRAMAYACAKLAR

Çok büyük bir terör mücadelesi verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Şu Ordu’nun dağlarında, Giresun’un dağlarında teröristlerin buralara sızma planlarını biliyorsunuz değil mi? Bunların belini kıracağız. Bunları gömüyoruz, gömeceğiz. O açtıkları çukurları Güneydoğu Anadolu bölgesinde gömdük gömüyoruz. Çünkü bu milletin huzurunu kaçıramayacaklar. Bu milleti, bu ümmeti bölemeyecekler. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Onun için bunların üzerine gitmek ve Pazar günü bunun için oyumuzu kullanıyoruz. Sadece terör örgütleriyle değil son yıllarda ekonomide de içerden ve dışarıdan ayağımıza pek çok çelme takıldı. Bu çok yönlü saldırılar karşısında en iyi savunma hücumdur anlayışıyla kabuğumuza çekilmek yerine sahaya girmeye karar verdik. Terör örgütlerini ülkemizden kazımak için, her alanda büyük bir mücadele başlattık. Hem FETÖ’yü, hem PKK’yı hem DHKPC’yi hedef alan bu mücadelede açıkçası kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bakmayacağız. Çünkü mesele şu veya bu şahsın meselesi değildir, mesele ülkenin ve milletin bekası meselesidir. Bu süreçte atılan her adım hukuk içinde atılmıştır. Ve bundan sonrada hukuk içinde atılmaya devam edecektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer taraftan ülkemize yönelik terör kuşatmasının merkezi haline gelen Suriye'de de önemli bir operasyon başlattık. Fırat Kalkanı Harekatı, Kurtuluş Savaşımızdan beri Kıbrıs’tan sonra ikinci defa hakkımızı, hukukumuzu kendi gücümüzle kendi askerimizle aradığımız bir operasyondur. Artık sahada olan Türkiye masaya çok daha güçlü şekilde oturma imkanına sahiptir. Hani hep sorup duruyorlar ya ana muhalefetin başındaki zat da önce diyor ki ‘Niye gitmiyorsun gidin', daha sonra da 'Orada ne işiniz vardı’ diyor. Akşam başka sabah başka. Bir yalan makinası. 16 Nisan'dan sonra ne olacak? diye sorup diyorlar ya. 16 Nisan’dan sonra Türkiye terör örgütlerine karşı ve onları kullanan güçlere karşı çok daha kararlı bir şekilde çıkabilecek. Evet mi? Türkiye artık 7 Haziran’daki gibi belirsizlik dönemlerini yaşamayacaktır” dedi.

Bu ülkenin bu milletin ahını alanların iflah olmasının mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye ihanet eden taş kesilir taş. Türk Milleti’ne ihanet eden taş kesilir taş. 16 Nisan’da bu halkın ahını alanlar, yine taş kesilecekler ve sandığa gömülecekler hiç endişeniz olmasın” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLARA ORALARDA DEVLET KURDURMAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitingindeki konuşmasında Türkiye’nin içeride ve dışarıda bir çok tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Biz Suriye Cerablus'a girdik, niye? Orada DEAŞ ve PYD vardı. Onları silip süpürmemiz lazımdı. Zira Gaziantep’te 53 kardeşimiz şehit edildi. Artık duramazdık. Gittik gördük ziyaret ettik, hemen döndük kararımızı verdik. Artık dedik bu operasyonu yapacağız. Özgür Suriye Ordusu ile beraber girdik. Ve DEAŞ’ı Cerablus'tan sildik attık. Oraya oranın halkını yerleştirdik. Bir taraftar da El Rai'ye girdik. El Rai’den de DEAŞ’ı attık. Ama durmadık. Dabık'a girdik. Oradan da DEAŞ'ı attık. Baktık yetmiyor. DEAŞ devam ediyor. Nerede DEAŞ El Bab, oraya da ineceğiz dedik. Ve El Bab’a indik. Alman biraz uzun sürdü, çünkü önemli bir merkezdi. Orayı da temizledik. Şu anda El Bab'da da kendi halkı var. Şimdi Münbiç'i konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu soruyor ‘Ne işin var orada’ diyor. Ne işimizin olduğunu öğreneceksin biraz sabret. Siyaseti öğrendikten sonra bunu öğreneceksin ama çok geç olacak" dedi.

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını, ancak mağdurun, mazlumun toprağını da kendilerine teslim edeceklerini belirten Erdoğan, "Çünkü buradan bize bir tehdit var. Bu tehdidi de ortadan kaldıracağız. Onun için de şu anda gerek koalisyon güçleri, gerek Rusya, hepsi ile görüşmelerimiz devam ediyor ve bu görüşmelerle birlikte bir taraftan da yolumuza devam ediyoruz. Ne PYD'yi ne YPG'yi sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları soruyor ‘Devlet kuracaklar mı? Haşa. Onlara oralarda devlet kurdurmayız. Dünya alem bilsin. Dünyada ve bölgemizde yeniden yapılanma sancılarının yaşandığı bir dönemde gözlerini ülkemize dikenler, karşılarında 80 milyon vatandaşımızı en başta da Karadenizlileri bulacak” diye konuştu.

BUNLARIN DÜNYASINDA DAYANIŞMA YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Yeşilköy Havalimanı’na indiğini, üzerinden F-16'lar, helikopterler geçtiğini dile getirerek, “Havalimanında değerlendirme yapıyoruz, oradan bir tane vatandaşımız dedi ki ‘Cumhurbaşkanım az önce VIP'ten Kılıçdaroğlu geçti’. Tabi biz ne oldu ne bitti bilmiyoruz. İnanın o şekilde bir durumun olduğunu bilseydim bakışım daha farklı olurdu. Kendisini Yenikapı'ya davet ettim. Önce bana olumsuz cevap verdi. Fakat heralde daha sonra çok baskı yedi dayanamadı bu baskılara ve Cuma günü bize katılabileceğini bildirdiler. 7 Ağustos’da yaptığı konuşmayı araştırın, inceleyin, dinleyin, aradan bir hafta 10 gün geçti Yenikapı ruhunu eleştirmeye başladı. Çünkü bunun dünyasında birlik beraberlik dayanışma yok. Yenikapı ruhuna bizler Sayın Binali Yıldırm, Sayın Bahçeli hep birlikte elele verdik, bu yola yürüdük, yürüyoruz” diye konuştu.

DEVLET YÖNETMEKTEN HABERİN YOK

Kendisini dinleyenlere ‘18 maddeyi biliyorsunuz değil mi’ diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama birileri hala bilmiyor. Birileri hala lokantaları, muhtarlıkları kapatmaktan bahsediyor. Çıkmış utanmadan sıkılmadan başkan 50 tane, 500 tane bin 500 tane başkan yardımcısı atayacak diyor. Ey Kılıçdaroğlu, biz başbakan olduğumuz zaman 36 bakan vardı, bunu 25'e indirdik, biz devlet nasıl yönetilir bunu biliriz. Ama senin bunlardan haberin yok. Denize döndüğünüz zaman bir şey görürsünüz. Göreve geldiğimizde şu Samsun-Sarp sahil yolunun yüzde 35'i bitmişti, biz geldik sahil yolunu bitirdik. Biz buyuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gelin bu birliğinizi bozmayın ve Batı'ya güzel bir cevap verin. Bakın bu gün Batı'nın bütün dergilerinde, gazetelerinde bu kardeşinize yine hepsi büyük bir saldırının içerisinde ama Türkçe'yi de bu arada öğrendiler, bayağı gelişme var. İsviçre Parlamento binasının önünde olanları biliyorsunuz. Bunlar Hayırcı, bunlara gereken cevabı Türkiye’den vermemiz gerekmiyor mu. Onun için Pazar günü akşam çok önemli. İnşallah Avrupa Pazar akşamı sesimizi duyacak. O zaman zaten bu ülke pek uğraşılacak bir ülke değil diyecekler. 16 Nisan'da inşallah alınacak bu neticeden sonra Türkiye eski Türkiye değilmiş bunu onlara göstereceğiz. Şu anda dinliyorlar hiç merak etmeyin. Bu muhteşem kalabalığı zaten izliyorlar şu anda. Dün Erzurumdaydım muhteşem bir katılım. Bir gün önce Şanlıurfadaydım, İzmir öyle, İstanbul öyle. Bunların hepsini izliyorlar. Ne söylediklerimizi de görüyorlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle Ordu Valiliğine gitti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada uluslararası şampiyonalarda çeşitli branşlarda dereceye giren Ordulu sporcuları altınla ödüllendirdi. Vali İrfan Balkanlıoğlu'ndan kentle ilgili brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN- Nedim KOVAN- Ali YAZAN/ ORDU, (DHA)