Türk Telekom eski müdürüne FETÖ gözaltısı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, Türk Telekom Şubesi eski müdürü İ.O., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İnegöl'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Türk Telekom İnegöl Şubesi eski Müdürü İ.O. ve kapatılan bir eğitim kurumunun muhasebecisi S.Y. terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Eğitim kurumu kapatıldıktan sonra bir inşaatta usta olarak çalıştığı bildirilen S.Y.'nin örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı bildirildi.

İki şüpheli polisteki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.