Türk Yıldızları Antalya'yı ayağa kaldırdı; halk telefona sarıldı

Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenlerinin yıldızı, Türk Hava Kuvvetleri (THK) Akrobasi Timi ’Türk Yıldızları’ olacak. ’Türk Yıldızları’, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları’nın provası Antalyayı heyecanlandırdı

23 Nisan gösterisi öncesinde bugün prova uçuşu yapan akrobasi timi, heyecanlandırdı. Akrobasi timinin prova uçuşundan haberdar olmayan Antalyalılar medya kuruluşlarını arayarak, savaş uçaklarının uçuş nedeniyle ilgili bilgi aldı.

Türk Yıldızları’nın provası Antalyayı heyecanlandırdı

Akrobasi timinin 6 adet süpersonik savaş uçağının gösteri uçuşu, 23 Nisan günü Konyaaltı Sahili’nde saat 15.20’de izlenebilecek.

TWİTTER’DA İLGİNÇ YORUMLAR

Prova uçuşundan haberi olmayanlar ise sosyal paylaşım sitesi twitter’da ilginç paylaşımlarda bulundu. Kullanıcıların "Antalya’da hayır çıktı diye tepemize uçak gönderdiler sandım. Balkondan ’savaş mı istiyorsun kamon’ dedim ama Türk Yıldızları şov yapıyormuş", "23 Nisan’da Konyaaltı semalarında gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları’nın Antalya’ya gelişi şu sıralarda şehirde paniğe yol açmakta :)", "Panik yok Antalya, iftiharımız gururumuz Türk Yıldızları alçak uçuşla gösteri yapıyor" paylaşımları dikkati çekti.